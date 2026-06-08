Гурманские будни

Есть нюанс

«Нюанс» — новый проект Алексея Ольхового (Yauza, «.оригинал» и др.), который за первую неделю работы стал самым громким молодежным открытием сезона. Ресторан расположился во внутреннем дворе «Столешники Хаус» — недавно отреставрированного пространства, которое дает Столешникову переулку новый виток жизни. После десятилетий господства люксового ритейла здесь начинает формироваться новая среда с ресторанами, верандами и публикой, которая приходит не только поесть, но и провести весь день.

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Для самого Ольхового это вполне закономерный шаг. Ресторатор последовательно собирает вокруг своих проектов молодую, образованную и насмотренную аудиторию. Его заведения редко становятся просто местами для ужина — скорее точками притяжения с кругом постоянных гостей и особой атмосферой. Судя по первым дням работы, «Нюанс» имеет все шансы продолжить эту традицию. Уже днем в первую после открытия субботу во дворе было буквально яблоку негде упасть. Все проекты по соседству — очень разные по концепциям, но явно рассчитаны на схожую аудиторию.

«Нюанс» получился масштабным. Помимо столиков во дворе, есть большая крытая веранда с зеленью и романтичными окнами в зеленых рамах, благодаря которым пространство напоминает уютный парижский дворик. Внутри ресторан разделен на несколько зон: зал с открытой кухней, пространство для больших компаний и отдельное помещение с уединенными столиками на двоих. По выходным двор превращается в площадку для шумных вечеринок с диджеями. Интерьер также выдержан в современном парижском флере и напоминает, скорее, жилые апартаменты, чем ресторан. Ретрофутуристичная мебель соседствует с элементами ар-деко, а большие люстры сразу становятся центром внимания. Много очень разной и необычной мебели и эта эклектика делает пространство живым и запоминающимся. На фоне многочисленных «вылизанных» ресторанов интерьер «Нюанса» выглядит свежо и самобытно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Карпаччо из свеклы, крем-рокфор, апельсин Тартар из говядины с шевром и хрустящим бородинским чипсом Сливочная похлебка с треской Бриошь, крем камамбер, луковый чатни Миньон, кетчуп из свеклы, апельсин Молодой картофель со страчателлой и черной икрой Нисуаз с тунцом Салат с креветкой, малиной и авокадо Ассорти блюд Десерты Бакский чизкейк с вишней конфи и бобами тонка Пари-Брест фундук, фисташка-малина Следующая фотография 1 / 12 Карпаччо из свеклы, крем-рокфор, апельсин Тартар из говядины с шевром и хрустящим бородинским чипсом Сливочная похлебка с треской Бриошь, крем камамбер, луковый чатни Миньон, кетчуп из свеклы, апельсин Молодой картофель со страчателлой и черной икрой Нисуаз с тунцом Салат с креветкой, малиной и авокадо Ассорти блюд Десерты Бакский чизкейк с вишней конфи и бобами тонка Пари-Брест фундук, фисташка-малина

Кухня заявлена как авторская французская от бренд-шефа Андрея Лапина и шефа Арифа Денмеза. На практике, скорее, качественный современный комфорт-фуд с французскими и итальянскими акцентами. При этом для столь эффектного пространства хотелось бы чуть большей гастрономической смелости. Салат «Нисуаз» (1050 руб.) — легкая позиция со слегка припущенным тунцом и тонкими слайсами огурца. Профитроли наполнены кремом из свежего лосося и крем-чиза, подаются с красной икрой. Тартар из мраморной говядины (1000 руб.) приготовлен по французской классике, а пикантности ему добавляют огурцы и шевр, поданные сверху отдельным слоем. Тальолини с трюфелем (1100 руб.) радуют тонкой пастой, хотя соус оказался несколько жидковатым. Говяжья котлета (1200 руб.) — большая, сочная и хорошо приправленная, подается с гранатовым демигласом. Черная треска (1500 руб.) сопровождается соусом на основе томата и мисо. В десертном разделе стоит обратить внимание на удачные канеле (300 руб.). Баскский чизкейк с вишней (950 руб.) оказался приятным, но напомнил классический чизкейк — ему немного не хватает той самой текучей текстуры, за которую обычно любят баскскую версию. Отдельно стоит отметить внушительную карту коктейлей и моктейлей.

Столешников переулок, дом 11 Ежедневно, с 12:00 до 00:00

Спецменю от Евгения Викентьева в Meat_Coin

С 20 мая по 20 июля в ресторанах Meat_Coin в Москве и Санкт-Петербурге действует специальное меню «Русская пора», подготовленное совместно с Евгением Викентьевым — одним из самых известных и ярких российских шеф-поваров.

За последние годы Викентьев стал одной из ключевых фигур современной российской гастрономии. В его послужном списке — культовый Hamlet+Jacks в Петербурге, работа над проектами в Берлине, собственные рестораны Fathom и Kirillitsa в Шанхае, московский Centrale Bistro. Шеф проходил стажировки у обладателей звезд Michelin и руководил кухней московской «Белуги», удостоенной звезды Michelin.

Свой подход Викентьев определяет как intelligent modern cuisine — современную кухню, в которой локальные продукты сочетаются с актуальными техниками и нестандартными вкусовыми решениями.

Для Meat_Coin Викентьев разработал меню, построенное вокруг авторского взгляда на русскую гастрономическую традицию и мясной специализации сети. В него вошли карпаччо из говядины со сморчками, хреном и кервелем (2900 руб.), говяжий язык с маринованной кольраби, соусом из черного чеснока и фундуком (1700 руб.), сибирские пельмени с говядиной, сесиной (испанской сыровяленой говядиной) и маринованной спаржей (1900 руб.), а также говяжьи щечки с соусом на основе кваса, кремом из корня сельдерея, щавелем и брусникой (3500 руб.). На десерт предлагают ириску с кедровыми орехами, жареным белым шоколадом и малиновым сорбетом (850 руб.).

Для Meat_Coin, который многие воспринимают как классический мясной ресторан, коллаборация выглядит неожиданно и любопытно.

Смоленская площадь, дом 5 Ежедневно, с 12:00 до 00:00

Ольга Карпова