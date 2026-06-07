Ульяновская область лидирует по количеству штрафов за грязные номера автомобилей

За последние три года число штрафов за грязные и нечитаемые госномера автомобилей стабильно снижается. Об этом сообщил автомобильный журнал Quto.ru, ссылаясь на исследование сервиса Bip.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечает журнал, если в 2023-2024 годах на штрафы за грязные номера приходилось 2,5% от всех выписанных штрафов, то в 2024-2025 эта доля сократилась до 2,25%, а в 2025-2026 — до 1,6%. При этом основная часть этих штрафов приходится на период с ноября по апрель.

По данным журнала, чаще всего автомобилистов привлекают к ответственности за грязные госномера в Ульяновской области и Москве. В этих регионах доля выписанных за грязные госномера постановлений самая высокая. В 2023-2024 годах эта доля составляла 13% и 10% соответственно, в зиму 2025-2026 годов — 6% и 5,7%.

Андрей Васильев