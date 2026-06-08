Защитная реакция

“Ъ” продолжает рассказывать об основных событиях партийной жизни и о том, как они могут повлиять на результаты сентябрьских выборов. Главным информационным поводом прошедшей недели стало подведение итогов предварительного голосования «Единой России», которое, по подсчетам “Ъ”, проиграли как минимум 37 действующих парламентариев. Остальные партии постарались выделиться за счет празднования Дня защиты детей.

По данным «Единой России» (ЕР), победителями предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы всех уровней стали 480 из 1,4 тыс. принимавших в нем участие ветеранов спецоперации (СВО). «Это хороший результат. И лучшее доказательство того, что люди в целом доверяют нашим товарищам»,— заявил на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета партии ее председатель Дмитрий Медведев. Количество бойцов, оказавшихся на проходных местах в Госдуму, единороссы публично не раскрыли. По подсчетам “Ъ”, речь идет как минимум о 58 участниках СВО. Больше всего — сразу шестеро ветеранов — могут баллотироваться по одномандатным округам в Москве.

Среди действующих депутатов Госдумы, которые рассчитывают продлить свои полномочия, победителем стал 201 единоросс, включая председателя верхней палаты Вячеслава Володина, семерых его заместителей, а также всех глав комитетов, которые принимали участие в процедуре. В то же время минимум 37 парламентариев на проходные позиции не попали. В их числе — первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, бывший мэр Мурманска Алексей Веллер и проч. Сразу пять депутатов проиграли праймериз в Дагестане.

На фоне широкого обсуждения предварительного голосования ЕР остальные парламентские партии постарались набрать очки за счет празднования Международного дня защиты детей.

1 июня ЛДПР провела митинг в Москве, в ходе которого председатель партии Леонид Слуцкий потребовал «скорейшей и решительной» победы в СВО. Тему защиты подрастающего поколения главный либерал-демократ увязал с атакой вооруженных сил Украины на Старобельск, жертвами которой стали учащиеся педагогического колледжа. Господин Слуцкий призвал нанести в ответ «решающие удары» по объектам военной инфраструктуры, логистики и центрам принятия решений противника, а также мостам через Днепр. Не обошлось без популизма: депутат от ЛДПР Каплан Панеш предложил объявить 1 июня выходным днем для работников, имеющих несовершеннолетних детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов посмотрел подрастающему поколению в глаза

Фото: Официальный сайт партии «Справедливая Россия» Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов посмотрел подрастающему поколению в глаза

Фото: Официальный сайт партии «Справедливая Россия»

Куда более миролюбивое русло этой теме нашла «Справедливая Россия» (СР), которая в тот же день провела публичную дискуссию «Мамин ОКВЭД», посвященную инициативе по созданию налогового механизма поддержки женщин-предпринимателей с детьми до семи лет. Тех же родителей, чьи отпрыски уже готовятся вступить во взрослую жизнь, председатель партии Сергей Миронов предложил наградить оплачиваемым отпуском для посещения выпускного. Кроме того, эсеры запустили проект «Сдаем экзамены вместе», посулив помощь всем, кто столкнется с трудностями во время прохождения ЕГЭ.

«Питерская школьница сдавала ЕГЭ без трусов. Читаю эту новость и не могу отделаться от мысли, что это какая-то глупая шутка. Но нет <…> несовершеннолетнюю девушку действительно заставили снимать трусы с металлическими вставками»,— присоединился к горячей теме вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков, пообещав в своем Telegram-канале добиться увольнения проверяющих. В День защиты детей его партия провела фестиваль здорового питания в школах, а в конце недели дала старт третьему сезону проекта «Голос города», направленного на поддержку уличных музыкантов.

Наконец, КПРФ отметилась участием своего лидера Геннадия Зюганова 1 июня в праздничном мероприятии Российского детского фонда, а 4 июня — в открытии книжного фестиваля «Красная площадь». На следующий день СР там же запустила новый сезон ежегодной литературной премии, посвященной поддержке участников СВО.

Андрей Прах

Законотворческая политика

На минувшей неделе депутаты Госдумы работали с избирателями в регионах, но традиционной законотворческой активности не снизили.

Леонид Слуцкий предложил ввести налоговый вычет на услуги по присмотру за детьми в садах и начальных школах, а также учитывать только жилую площадь при постановке нуждающихся на учет. Также депутаты ЛДПР внесли в нижнюю палату законопроект о снижении на год страховых взносов для выпускников вузов до 15%. Они же хотят обязать компании, добывающую рыбу на Дальнем Востоке, оставлять часть улова в регионе до насыщения внутреннего рынка.

Представители ЕР внесли в Госдуму законопроект, который закрепляет в Трудовом кодексе понятия «стажер» и «стажировка». На этот период — до полугода — работодатель должен будет обеспечить стажера наставником. Испытательный срок после этого исключается. Вячеслав Володин и высокопоставленные единороссы инициировали поправки к закону о бизнес-омбудсмене, анонсированные главой РСПП Александром Шохиным.

Эсеры предложили включить путевки в лагеря в социальный налоговый вычет, а также дать гражданам право на оплату отопления по индивидуальным счетчикам вне зависимости от решений общих собраний. Также депутаты СР внесли законопроект о компенсации стоимости лекарств для пенсионеров с доходом менее 1,5 прожиточного минимума.

Коммунисты предложили дать студентам право на отказ от использования цифровых образовательных платформ, а парламентариям — беспрепятственно беседовать с обитателями СИЗО. Наконец, представители КПРФ внесли законопроект о запрете увольнения трудовых инспекторов без согласия профсоюза.

«Единая Россия» (ЕР) стала безусловным лидером информационной повестки благодаря активному обсуждению итогов праймериз. На финальный этап вышло проводимое при поддержке партии и Минстроя голосование по проектам благоустройства, которые будут реализованы в 2027 году. В ходе ПМЭФ Владимир Путин поддержал сформулированное ранее ЕР предложение отложить дальнейшее снижение порога выручки для уплаты НДС, а также поручил ускорить принятие подготовленного партией законопроекта о стажировках.

КПРФ вновь выступила с критикой финансово-экономического блока. Кроме того, подготовлен законопроект о запрете увольнения профсоюзных трудовых инспекторов и уполномоченных по охране труда без согласия профсоюза. Для ЛДПР позитивным становится выход на второе место в рейтинге ВЦИОМа. Партия продолжает активизировать работу с социальной повесткой, в том числе близкой родительскому сообществу, призвав Рособрнадзор предоставить информацию о принимаемых мерах в случае отказа в зачислении школьников в десятый класс.

Для «Новых людей» благоприятна публикация данных ФОМ о росте рейтинга до 7%. Внимание СМИ привлекло проведение на ПМЭФ модерируемой лидером партии Алексеем Нечаевым сессии о протекционистских мерах для поддержки отечественных производителей. «Справедливая Россия» (СР) апеллирует к жителям малых городов, предложив Минтрансу компенсировать расходы на проезд жителям таких населенных пунктов. В то же время проблемным для СР становится рейтинг ФОМ (3%). Рейтинг ВЦИОМа, напротив, фиксирует восходящий тренд.

Наиболее заметным событием в жизни российских партий стало подведение итогов праймериз ЕР. Крупных неожиданностей их итоги не принесли, но по ряду оценок количество победителей из числа участников СВО оказалось меньшим, чем прогнозировалось. Завершилось голосование по отбору кандидатов в Госдуму и у КПРФ, однако его итоги обещают обнародовать только 20 июня.

Остальные партии не порадовали значимыми инфоповодами. Складывается впечатление, что острую конкуренцию мы увидим на финише кампании. Учитывая, что единый день голосования в этом году достаточно поздний, 20 сентября, есть надежда, что политический сезон все?таки подарит нам полноценную, содержательную конкуренцию программ и кандидатов.

По данным ФОМ, рейтинг ЕР отыграл снижение предыдущей недели (+2 п. п.). Рост, очевидно, связан с завершением праймериз и широким обсуждением их итогов. Тема предварительного голосования положительно работает на имиджевое позиционирование ЕР, наглядно демонстрирует масштаб вовлеченности граждан в формирование списка кандидатов, а также способствует появлению новых лиц партии.

«Новые люди» обновили собственный рекорд в опросах ФОМ. Алексей Нечаев провел на ПМЭФ стратегическую сессию по умному протекционизму, что соответствует образу партии лоббистов МСП и российского бизнеса в целом. Продолжается кампания в защиту прав российских женщин. Ее масштабы пока достаточно скромны, но электоральную отдачу она уже дает.

Лидер СР Сергей Миронов потребовал применять высшую меру наказания к завербованным украинскими спецслужбами диверсантам, которые запускают беспилотники с территории РФ. Расчет на суперконсолидацию общества понятен, но далеко не факт, что эта тема даст возможность СР выделиться: все парламентские партии находятся внутри периметра патриотического консенсуса.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий с подачи неизвестных кринж-технологов попытался нащупать актуальную повестку для избирательной кампании в борьбе с популярной «черемшой» — забавным мемным зверьком, обвинив коммунистов в его запуске. Не уверен, что молодежь оценила. Рассылка «Госуслугами» приглашений на выставку Жириновского — тоже перебор.

У КПРФ я бы выделил поддержку обращений граждан, требующих сохранения существующего «плюрализма возможностей» при обращении в органы власти и записи к врачам, то есть выступающих против искусственного, местами грубого навязывания мессенджера «Макс». Тема народная, горячая: борьба с эксцессами исполнителей и перегибами на местах — наша давняя традиция.