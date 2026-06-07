Голос и полоз

В Москве начался сезон концертов под открытым небом, и фолк-роковая группа «Мельница» в первый уикенд дала их сразу три. Концерты в Зеленом театре ВДНХ были приурочены к 20-летию песни «Невеста Полоза». Посетив пятничный концерт, Константин Баканов убедился в том, что группа находится в хорошей музыкальной форме, а зрительские улыбки и даже хороводы вполне могут соседствовать с серьезными текстами и контекстами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солистка группы «Мельница» Хелависа

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Солистка группы «Мельница» Хелависа

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

«"Мельница"? Кажется, это что-то из старенького»,— рассуждали посетители ВДНХ, прогуливающиеся рядом с очередью на концерт. «Дожили: уже и "Мельница" — "из старенького"»,— анализировала услышанное очередь.

Свой возраст — 26 лет — группа, возглавляемая вокалисткой Хелависой (Натальей О’Шей), особо не скрывает. В прошлом году на этой же площадке «Мельница» отмечала 20-летие пластинки «Перевал». «Невеста Полоза» — песня популярная, но и весь альбом «Зов крови», в который она вошла, оказался в 2006-м если не прорывным, то очень сильным. Композиция «Травушка» тогда заняла в итоговом хит-параде «Нашего радио» второе место, уступив только «Марионеткам» «Короля и Шута», а «Двери Тамерлана», согласно статистике стриминговой музыкальной платформы Spotify, в полтора раза популярнее «Невесты Полоза». Просто сегодня не лучшее время, чтобы писать на афише слова «Зов крови». А «Невеста Полоза» — это как минимум красиво.

Пресловутая песня прозвучала на концерте первой, но особых почестей хотя бы в виде рассказа об истории создания ей оказано не было. «Размочили»,— сказала Хелависа и зарядила следующий, заглавный трек с того же альбома, эдакий гимн хищников.

Наталья О’Шей вывела на сцену классический состав «Мельницы»: гитара — Сергей Вишняков, барабаны — Дмитрий Фролов, бас — Алексей Кожанов и «духовых дел мастер» Дмитрий Каргин. К ним в тот вечер добавился аккордеонист Михаил Смирнов.

Дмитрий Фролов обеспечил группе рок-звучание, порой довольно жесткое, а в конце первого отделения концерта во время собственного продолжительного соло он покинул свою «кухню» и, перемещаясь по сцене, принялся стучать палочками по полу и микрофонным стойкам.

А Сергей Вишняков в песне «Колесо» использовал электрическое и акустическое звучание — акустическую гитару разместили на специальной стойке.

Хелависа, единственная на отечественной сцене лидер группы — поющая арфистка, напротив, звучание своей группы смягчала. Однако и арфа может быть разной. Например, в песне «Ночная кобыла» Хелависа усиливала и «загрязняла» ее звук, нажимая ногой на гитарную педаль. Песню «Дракон» Хелависа исполнила под акустическую гитару. Практически все свои массово известные песни «Мельница» исполнила до антракта, а для биса оставила «Прощай».

Кульминацией второго отделения стала мощная рок-баллада «Кащей». «…Настало время говорить о доме и войне,— пела Хелависа под активную работу ритм-секции.— Горело небо, океан горел. Колодки и колодцы, дым и пепел. О боги, кто придумал столько смерти?» «Кащей» был написан в 2021 году под впечатлением от десятидневной военной операции между Израилем и сектором Газа. Тогда певица своими глазами видела ракетные атаки и бегала в бомбоубежище. С тех пор песня не покидала программу концертов. Как и в прочих песнях, в ней присутствует сказочный, фэнтезийный контекст. В этой же песне ранее слышим: «Настало время говорить о красных башмаках… о рыжих колтунах, о глупых колдунах».

Если, скажем, российским кинематографистам приходится массово перековываться в сказочники, то главной отечественной фэнтези-группе, горячо любимой разного рода ролевиками-толкиенистами, перестраиваться не пришлось: она словно создана для сегодняшнего времени.

Наталья О’Шей в обычной жизни — кандидат филологических наук, она изучала, а потом и преподавала германские и кельтские языки в МГУ. В этно-мифологических сюжетах ее песен обитают волки и шакалы, ее героев «изрядно бесят» бесы, там пускают красного петуха, а луна светит «как чертово колесо». Но если на концертах «Короля и Шута» похожие темы были поводом для панковского слэма, то «Мельнице» принято интеллектуально внимать — или же водить хороводы. О популярности фолка в России обычно говорят в контексте его поп-версии, которую пропагандирует Надежда Кадышева. Для главной фолк-звезды страны Надежды Кадышевой Зеленый театр ВДНХ мал, она теперь поет на стадионах. Но об огромной аудитории «Мельницы» и групп—ее последовательниц забывать точно не стоит. Три концерта в Зеленом театре ВДНХ — тому подтверждение.