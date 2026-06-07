Пермский дорожный подрядчик впервые закончил год с убытком

ООО «Строительно-коммерческая фирма “АТМ”» поделилось финансовыми результатами за 2025 год. Согласно Rusprofile, выручка компании сократилась более чем в два раза: с 1,1 млрд руб. до 521,7 млн руб. Кроме того компания впервые за последние десять лет зафиксировала чистый убыток — он составил 113,3 млн руб. Годом ранее подрядчик демонстрировал прибыль в размере 2,4 млн руб. Краткосрочные обязательства компании выросли на 241% до 289 млн руб., долгосрочные — на 594% до 21,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Стоит отметить, что сейчас рассматривается восемь арбитражных споров с участием ООО «СКФ “АТМ”» на общую сумму 2,7 млрд руб. В частности, в конце апреля с иском к компании обратилось КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края». Учреждение требует взыскать с ответчика неосновательное обогащение и проценты на общую сумму 59,1 млн руб.

ООО «Строительно-коммерческая фирма “АТМ”» было зарегистрировано в 1999 году. Компания занимается строительством автодорог и автомагистралей. Единоличным директором и учредителем общества является бизнесмен Айк Аветисян. Он владеет еще одной компанией в сфере дорожного строительства — ООО «Ильинскдорстрой». Согласно Rusprofile, сейчас в исполнении у общества находится четыре госконтракта.