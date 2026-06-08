Больничная тайна

Большинство граждан поддерживают публикацию данных о смертности и инфекциях в государственных больницах, однако врачи возражают против раскрытия этих сведений. Такую точку зрения высказали участники опроса, проведенного компанией «МедРокет» в ответ на инициативу Национальной ассоциации управленцев здравоохранения, предложившую Минздраву обязать государственные клиники делиться показателями своей деятельности. Мнения опрошенных “Ъ” экспертов разделились: одни говорят, что у граждан давно есть «запрос» на такую информацию, другие отмечают, что данные еще нужно уметь правильно интерпретировать. В Минздраве РФ говорят, что информация о деятельности больниц уже собирается, но эти данные относятся к категории «ограниченного доступа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Компания «МедРокет» (разработчик портала «ПроДокторов») предоставила “Ъ” результаты опроса граждан об их отношении к раскрытию данных о работе больниц. Поводом для исследования стало обращение Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы Росздравнадзора Аллы Самойловой с идеей обязать государственные и муниципальные клиники ежегодно раскрывать показатели работы, в том числе об уровне заболеваемости внутрибольничными инфекциями, проценте повторных госпитализаций, показателях летальности. НАУЗ ссылалась на зарубежный опыт и необходимость создания дополнительного стимула для клиник улучшать качество своей работы.

В опросе «МедРокета» приняли участие 550 врачей и 1 тыс. граждан в возрасте от 25 до 60 лет.

Б о льшая часть медиков (63%) идею публикации в открытом доступе данных о работе больниц не поддерживает.

льшая часть медиков (63%) идею публикации в открытом доступе данных о работе больниц не поддерживает. Более того, половина опрошенных отметила, что это не повлияет на уровень доверия к системе государственного здравоохранения.

59% врачей считают, что обнародование данных не отразится на качестве помощи в государственных медучреждениях.

Пациенты же, наоборот, считают, что показатели необходимо раскрывать: на этом настаивают 77% опрошенных.

Самыми важными показателями для открытого доступа респонденты назвали заболеваемость инфекциями внутри больницы (52%), смерть (30%) и процент повторных госпитализаций (18%).

Публикация показателей улучшит качество оказываемой помощи в больницах и повысит доверие к системе государственного здравоохранения, считает подавляющее большинство (78%) опрошенных.

В публичном поле нужно публиковать вообще все результаты лечения пациентов, считает руководитель компании «МедРокет» Сергей Федосов. Это позволит продемонстрировать объективные показатели работы клиники, найти «точки роста» и возможности для улучшения, считает эксперт. «У населения есть запрос на такую информацию»,— считает он. Далеко не все показатели напрямую характеризуют качество помощи, поэтому вопрос публикации медицинской статистики является неоднозначным, считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. «Например, показатель летальности сам по себе не позволяет объективно оценить работу больницы,— поясняет он.— На него влияют профиль организации, тяжесть поступающих пациентов, маршрутизация и нагрузка на учреждение. Если после закрытия или перегрузки других стационаров самых сложных пациентов начинают направлять в одну больницу, это неизбежно скажется на статистике летальности, но не будет говорить о снижении качества лечения». Господин Жулев также подчеркивает, что любые данные, которые становятся публичными, должны сопровождаться разъяснением методики расчета и условий, в которых они формируются.

“Ъ” попросил Минздрав прокомментировать результаты опроса и письмо НАУЗ. В пресс-службе ведомства напомнили, что все организации, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, ежегодно представляют в Минздрав РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и региональные органы власти в сфере здравоохранения сведения о «ресурсном обеспечении и об оказании медицинской помощи населению». Эти данные являются информацией ограниченного доступа, подчеркнули в Минздраве.

Наталья Костарнова