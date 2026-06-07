WSJ: мировой бизнес бежит с Кубы

Иностранные компании, долгое время работавшие на Кубе, покидают страну. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Все это еще больше ослабляет разваливающуюся экономику страны на фоне роста давления на власти острова со стороны США.

Газета, в частности, ссылается на информацию кубинского Центробанка о том, что начиная с субботы Mastercard и Visa прекратили обслуживание на острове своих карт. Кроме того, крупные испанские гостиничные сети — Iberostar и Melia — заявили, что перестают управлять как минимум десятком отелей в стране. Ранее работу на Кубе прекратила канадская сеть Royalton Hotels & Resorts.

Самыми неприятными же стали новости о неопределенности вокруг пребывания на острове канадской горнодобывающей компании Sherritt International. Она является самым важным иностранным инвестором в экономику Кубы, а ее бывшего гендиректора Иэна Дилэйни в свое время называли «любимым капиталистом Фиделя Кастро». Она то ли уходит с острова совсем, то ли продает свой бизнес американской компании, контролируемой близким к Дональду Трампу финансистом Реем Уошберном.

Андрей Келекеев