Аэропорты Магаса и Владикавказа приостанавливали работу

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Владикавказа (Северная Осетия) и Магаса (Ингушетия). Об этом сообщает Росавиация в мессенджере Мах. Воздушные гавани возобновили работу в 15:23 мск.

Как отмечается, эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Помимо этого, глава Северной Осетии Сергей Меняйло написал в своем Telegram-канале о введении режима «Ковер» в аэропорту «Владикавказ». В 15:17 господин Меняйло уточнил, что режим «Ковер» был снят.