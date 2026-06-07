Дрон ВСУ ударил по многоквартирному дому в курском Рыльске

Беспилотник ВСУ ударил по жилому многоквартирному дому в городе Рыльске Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере Мах.

В результате прямого попадания или взрыва на крыше дома вспыхнул пожар, который распространился по кровле. На место происшествия прибыли пожарные расчеты, бригады скорой помощи и экстренные службы, которым удалось потушить пожар и не дать огню перейти на нижние этажи и соседние строения.

Пострадала 46-летняя местная жительница, у которой диагностировали сотрясение головного мозга и акубаротравму — повреждение внутреннего уха, вызванное резким перепадом давления при взрыве. Медики оказали женщине первую помощь, однако она отказалась от госпитализации.

Семь жильцов поврежденного дома временно покинули свои квартиры и разместились у родственников. Власти города пообещали оказать содействие в размещении, и при необходимости обеспечить места в пунктах временного размещения, организованных на базе местных школ и гостиниц.