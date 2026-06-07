Клады Карибского моря

У Багамских островов найдены останки кораблей Черной Бороды и Калико Джека. Их впервые обнаружили в гавани Нассау, которая в XVIII веке считалась столицей карибского пиратства. Как сообщает корреспондент The Guardian Далья Альбердж, речь идет о шести судах. Три из них относятся к так называемому золотому веку пиратства (конец XVII-начало XVIII вв.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wreckwatch TV Фото: Wreckwatch TV

Предположительно, один из кораблей принадлежал Генри Эвери. Он известен тем, что совершил самое крупное ограбление в истории пиратства. В пересчете на современные деньги сумма добычи может доходить до $114 млн. Порт Нассау — это настоящее сокровище для исследователей, говорит соруководитель экспедиции, доктор Майкл Пейтман:

«Последние пять лет я работаю в компании Island Exploration над исследованием затонувшего испанского галеона Nuestra Senora de las Maravillas. Он потерпел крушение у северных берегов Багамских островов в 1656 году. Конечно, испанцы хотели спасти как можно больше из своих 5 млн песо, и им нужна была база снабжения. Нассау с его защищенной гаванью идеально подходил для этой роли.

Помимо испанцев, это место, естественно, имело огромное значение для англичан, французов, бермудцев и самих поселенцев, что жили здесь, на Багамах. Им нужна была гавань, куда они могли бы возвращаться со своей добычей и пополнять запасы. После того, как испанцы покинули это место, не сумев вернуть свои сокровища, каждый морской волк, который оказывался поблизости, пробовал попытать свое счастье. Им хотелось заполучить блестящие сокровища Maravillas.

Именно тогда Нассау действительно стал пиратским пристанищем как место, где они могли бы отмыть свою добычу. Подкупали даже губернаторов и местных. Некоторых из них отправляли, чтобы остановить пиратов, но по итогу они возвращались, уже будучи частью их экипажа. Благодаря этому и родилась легенда о "пиратском Нассау"».

Найти эти пиратские корабли оказалось непростой задачей. Экспедиция работала в акватории с сильными приливными течениями, оживленным судоходством и одной из крупнейших популяций акул в мире. Кроме того, ученым пришлось получать первое в истории разрешение на исследования закрытой части гавани Нассау.

В итоге среди находок — мушкетные пули, стеклянные бутылки, 143 курительные трубки, поворотные орудия и точильные камни. Впрочем, вряд ли какой-то из этих артефактов побьет рекорд на аукционе, считает создатель российской «Кладоискательской конторы» Владимир Порываев:

«С исторической точки зрения все эти находки уже присутствуют в огромном количестве экземпляров. Курительные трубки начала XVIII века есть во всех музеях мира. То же самое касается остова разграбленного корабля. Пираты после того нападения сжигали судно до ватерлинии. А что там ниже? Там киль остается. Какие-то мушкетные пули, кирпич там и должны были найтись.

Как поступят с этими находками? Их раздадут по музеям. Законодательство разных стран отличается в части сохранения таких артефактов. Многие музеи в разных странах имеют возможность покупать какие-то нужные им экземпляры и продавать неактуальные. С большой долей вероятности пройдут какие-то аукционы, на которых будут представлены эти вещи.

Например, на таких торгах появятся сразу 10-20 курительных трубок. И цена, соответственно, упадет. Скорее всего речь пойдет не о тысячах, а сотнях фунтов стерлингов.

В целом шансы найти что-то действительно ценное в таких случаях минимальные, потому что эти затонувшие корабли уже ограблены.

Но вероятность этого сохраняется. Например, команда понимала, что их берут на абордаж и выжить вряд ли удастся, тогда какие-то личные вещи, чтобы они не достались пиратам, выбрасывались за борт».

Одной из самых дорогих находок на морском дне считается испанский галеон «Сан-Хосе». Этот 45-метровый корабль был потоплен британскими военными в 1708 году во время войны за испанское наследство. В 2015 году колумбийские власти обнаружили судно у побережья Картахены. На его борту перевозили до 200 тонн золота, серебра и неограненных драгоценных камней. По некоторым оценкам, сейчас стоимость груза доходит до $17 млрд.

Главная интрига вокруг «Сан-Хосе» юридическая. Наследие делят Колумбия, Испания, боливийские индейские общины и американская спасательная компания. Сейчас судно все еще находится на глубине более 600 м, но колумбийские власти пытаются поднять его со дна.

Астон О`Cалливан