Скончался челябинский политтехнолог Евгений Маклаков

На 57-м году жизни умер челябинский политтехнолог Евгений Маклаков. Информацию об этом „Ъ-Южный Урал“ подтвердили в редакции «Комсомольской правды», которая общалась с родными местного жителя.

Евгений Маклаков был заместителем начальника управления информационной политики Законодательного собрания Челябинской области. После занимал должность советника председателя свердловского заксобрания. В 2021 году начал работать в челябинском филиале «Комсомольской правды». Вел радиопрограмму «Политическая среда». Занимал пост GR-директора.