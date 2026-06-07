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Скончался челябинский политтехнолог Евгений Маклаков

На 57-м году жизни умер челябинский политтехнолог Евгений Маклаков. Информацию об этом „Ъ-Южный Урал“ подтвердили в редакции «Комсомольской правды», которая общалась с родными местного жителя.

Евгений Маклаков был заместителем начальника управления информационной политики Законодательного собрания Челябинской области. После занимал должность советника председателя свердловского заксобрания. В 2021 году начал работать в челябинском филиале «Комсомольской правды». Вел радиопрограмму «Политическая среда». Занимал пост GR-директора.

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