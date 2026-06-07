Компания погибшего бизнесмена признана банкротом

Арбитражный суд Пермского края признал несостоятельным пермское ООО «Алга» и открыл в отношении него конкурсное производство на шесть месяцев. Соответствующее решение было вынесено 20 мая. Ранее суд признал банкротом бывшего владельца общества Алексея Булатова, покончившего собой 7 апреля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в материалах дела, среди кредиторов общества числятся строительные компании, индивидуальные предприниматели, а также Федеральная налоговая служба. Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр, составляет 242,53 млн руб. Также не рассмотрены требования на сумму 90,4 млн руб. Согласно сведениям регистрирующих органов, за должником зарегистрировано несколько объектов недвижимости, включая земельный участок более 2 тыс. кв. м в Свердловском районе Перми, два машино-места по тому же адресу и нежилое помещение 24,4 кв. м.

ООО «Алга» было зарегистрировано в 2022 году. Компания занимается производством электромонтажных работ. Единоличным владельцем и гендиректором общества с основания выступал Алексей Булатов. В 2023 году выручка компании составила 280 млн руб., чистая прибыль — 36 млн руб.

Напомним, тело гендиректора ООО «Алга» было обнаружено в апреле 2025 года на лыжной базе «Динамо». Тогда пермские СМИ сообщили, что 39-летний господин Булатов покончил жизнь самоубийством.