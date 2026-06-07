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В Екатеринбурге могут провести чемпионаты Европы и мира по плаванию

Свердловская область готова принять чемпионаты Европы и мира по плаванию на базе Дворца водных видов спорта (ДВВС), сообщил глава региона Денис Паслер. По его словам, с предложением о проведении спортивных мероприятий в уральской столице выступил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Паслер отметил, что объект отвечает всем требованиям для соревнований высокого уровня. «Дворец уже принимал крупнейшие спортивные состязания, и в этом году на объекте пройдут соревнования Спартакиады народов России, а осенью ДВВС станет одной из площадок Международного фестиваля молодежи. Это уникальный спортивный объект, аналогов которому в настоящее время в стране нет»,— сообщил губернатор.

ДВВС является крупнейшим сооружением по водным видам спорта в России и включает четыре независимых бассейна: два 50-метровых на десять дорожек каждый, прыжковый и детский. Общая площадь комплекса сопоставима с девятью футбольными полями.

Объект вмещает более 5 тыс. зрителей, там можно проводить соревнования по нескольким видам спорта одновременно. В этом году на базе Дворца пройдут состязания Спартакиады народов России, а осенью площадка станет одной из точек проведения Международного фестиваля молодежи.

В прошлом году в ДДВС прошел Чемпионат России по синхронному плаванию.

Фотогалерея

Екатеринбург принял водные процедуры

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Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Выступление участников церемонии открытия соревнований

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Выступление участников церемонии открытия соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Выступление участников церемонии открытия соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта. Показательные выступления участников соревнований

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Чемпионат России по синхронному плаванию во Дворце водных видов спорта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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