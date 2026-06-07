В Екатеринбурге могут провести чемпионаты Европы и мира по плаванию

Свердловская область готова принять чемпионаты Европы и мира по плаванию на базе Дворца водных видов спорта (ДВВС), сообщил глава региона Денис Паслер. По его словам, с предложением о проведении спортивных мероприятий в уральской столице выступил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Паслер отметил, что объект отвечает всем требованиям для соревнований высокого уровня. «Дворец уже принимал крупнейшие спортивные состязания, и в этом году на объекте пройдут соревнования Спартакиады народов России, а осенью ДВВС станет одной из площадок Международного фестиваля молодежи. Это уникальный спортивный объект, аналогов которому в настоящее время в стране нет»,— сообщил губернатор.

ДВВС является крупнейшим сооружением по водным видам спорта в России и включает четыре независимых бассейна: два 50-метровых на десять дорожек каждый, прыжковый и детский. Общая площадь комплекса сопоставима с девятью футбольными полями.

Объект вмещает более 5 тыс. зрителей, там можно проводить соревнования по нескольким видам спорта одновременно. В этом году на базе Дворца пройдут состязания Спартакиады народов России, а осенью площадка станет одной из точек проведения Международного фестиваля молодежи.

В прошлом году в ДДВС прошел Чемпионат России по синхронному плаванию.