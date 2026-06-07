Пьяный подросток без прав устроил ДТП в свердловском поселке

В Невьянске сотрудники Госавтоинспекции выясняют детали аварии, в которой 17-летний нетрезвый подросток без прав устроил аварию с несколькими припаркованными машинами. Как сообщили в свердловской Госавтоинспекции, авария произошла 7 июня около 04:30 на ул. Таватуйской в поселке Приозерный. За рулем автомобиля KIA был подросток из Екатеринбурга. Он съехал с дороги и ударился о забор; после удара машину отбросило вперед на два припаркованных автомобиля Toyota и Volkswagen.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Водитель остался жив, медицинская помощь ему была оказана на месте без необходимости госпитализации. Медосвидетельствование показало наличие алкоголя в крови подростка: 0.243 мг/л. Сам автомобиль принадлежал дяде несовершеннолетнего, ключи от которого юноша взял без разрешения владельца.

В присутствии законных представителей составлены административные материалы на самого водителя по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление в состоянии опьянения и без прав. Родителям подростка выписали протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Госавтоинспекция Свердловской области проводит проверку обстоятельств ДТП и напоминает родителям о необходимости контроля досуга детей, а также об ответственности за передачу управления транспортным средством лицам без прав.