Пайщики поставили на ставку

Интерес частных инвесторов к розничным паевым инвестиционным фондам (ПИФ) остается высоким. По итогам мая чистое привлечение средств такими ПИФами составил 138 млрд руб. В условиях снижения Банком России ключевой ставки инвесторы выбирают в первую очередь фонды облигаций. Интерес к ПИФам денежного рынка опустился до минимума с сентября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным Investfunds, в мае чистый приток в розничные фонды (открытые и биржевые ПИФы) составил около 138 млрд руб. Это почти на четверть меньше объема инвестиций, поступивших в апреле, но на 81% больше аналогичного показателя мая 2025 года. За счет меньшего числа торговых сессий среднедневной объем привлечений снизился лишь на 11,2%, до 7,2 млрд руб.

Майское замедление не является признаком ослабления интереса к паевым фондам, считают участники рынка. Как отмечает директор департамента портфельных инвестиций УК «ВИМ инвестиции» Сергей Дюдин, апрельский результат был обусловлен локальным всплеском активности, тогда как майские показатели остались в диапазоне среднемесячных значений этого года. Накопленный результат с начала года достиг почти 700 млрд руб., что более чем в четыре раза больше инвестиций в аналогичный период 2025 года.

В первую очередь деньги идут в облигационные фонды, чистое привлечение в которые в отчетный период составило 112,7 млрд руб., или почти 82% от всех поступлений в розничные ПИФы.

Хотя результат мая и уступил рекорду, установленному месяцем ранее (128,3 млрд руб.), но за счет меньшего числа рабочих дней среднедневной показатель вырос на 1,6% — до 5,9 млрд руб. Всего с начала года фонды данного типа привлекли от клиентов 423 млрд руб.— это почти в пять раз больше результата за аналогичный период 2025 года. При этом доля таких вложений в суммарных привлечениях выросла год к году с 50% до 60%.

Спрос на такие инвестиции сохраняется, даже несмотря на ужесточение риторики Банка России. По итогам апреля регулятор, как и ожидал рынок, снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.), до 14,5%, при этом был повышен прогноз на этот год до 14–14,5% и на следующий год (до 8–10%). Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила возможность паузы в изменении ставки на ближайших заседаниях. В результате с начала месяца доходности среднесрочных и длинных ОФЗ выросли на 0,3–0,4 п. п., до 14,7–14,8% годовых. «Инвесторы верят в дальнейшее снижение ставки, поэтому используют периоды краткосрочных коррекций как время для покупки. Но фактор легкой неопределенности на рынке появился»,— отмечает директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий.

В таких условиях управляющие крупнейших фондов облигаций нарастили долю вложений в государственные бумаги. По оценке компании «Эйлер», основанной на последних доступных отчетах крупнейших ПИФов, по итогам апреля инвестиции в гособлигации выросли на 66,6 млрд руб., до 489,4 млрд руб.

В итоге их доля выросла до 40,3%, по сравнению с началом года показатель увеличился на 2,2 п. п. Как отмечает директор по развитию продаж продуктов благосостояния ПСБ Максим Быковец, управляющие могли воспользоваться ростом доходностей госбумаг с фиксированным купоном, что открыло пространство для роста цен по мере поступательного снижения ставки ЦБ в течение ближайшего года. «Спреды к госбумагам у корпоративных облигаций с высоким кредитным качеством довольно узкие, а кредитные риски в бумагах среднего кредитного качества пока не сократились достаточно для того, чтобы считать их текущие спреды привлекательными»,— поясняет господин Быковец.

Вместе с тем в мае частные инвесторы резко сократили покупки фондов денежного рынка, доведя их до минимума с сентября 2025 года. По данным Investfunds, за месяц такие вложения составили 29,4 млн руб. против 52 млрд руб. в апреле. Андрей Русецкий отмечает точечный отток из БПИФов денежного рынка и переток в инструменты с фиксированной доходностью. «Ротация идет в рамках осознанного выбора более доходных активов в цикле снижения ставки»,— говорит господин Русецкий.

В ближайшие недели важное значение для рынка будет иметь июньское заседание Банка России, на котором большинство участников рынка ждет снижения ключевой ставки до 14%.

«Поступающая макроэкономическая статистика по инфляции и кредитной активности будет уточнять параметры решения Банка России, однако общий тренд на смягчение денежно-кредитной политики, на наш взгляд, остается неизменным»,— считает Сергей Дюдин. В таких условиях фонды облигаций сохранят свое лидерство в части привлечения активов на рынке ПИФов. Директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк не исключают того, что на фоне сезона отпусков и в целом замедления экономической активности может произойти некоторое снижение активности розничных инвесторов на рынке.

Виталий Гайдаев