По делу о хищениях в Краснодарском военном училище задержан восьмой подозреваемый

В Краснодаре избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Роману Александрову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве при выполнении контракта с Минобороны по проекту «Реконструкция сетей электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения военного городка Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко». Информация появилась на сайте краевого суда. Роман Александров — восьмой фигурант дела, которое расследуется в течение полутора лет.

Следствие полагает, что хищения средств Минобороны происходили путем внесения в отчеты недостоверных сведений о работах, которые фактически не были выполнены. В частности, одним из обвиняемых является Юрий Каспарян, коммерческий директор компании «Ремстрой плюс», которому вменяют в вину махинации с оплатой работ по вывозу с площадки грунта и строительного мусора. По данным правоохранительных органов, Юрий Каспарян и его сообщники умышленно завысили класс опасности отходов, чтобы увеличить стоимость утилизации. Кроме того, исполнители работ сфальсифицировали отчеты о расходах на перевозку мусора.

Какую роль в проекте выполнял Роман Александров, в материалах суда не говорится. В момент ареста фигурант дела был главой фермерского хозяйства. Защита Романа Александрова просила поместить его под домашний арест, однако суд согласился с доводами следствия о том, что необходимо исключить его общение с другими участниками криминальной схемы, которые пока не установлены и находятся на свободе.

Анна Перова, Краснодар