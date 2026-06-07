Пермский производитель заготовок для атомной промышленности снизил прибыль

АО «Пермский научно-исследовательский технологический институт» раскрыло финансовую отчетность за 2025 год. Как указано в документе, опубликованном на сайте раскрытия информации «Прайм», по итогам года чистая прибыль общества составила 231,4 млн руб., что ниже показателя предыдущего года на 37,7% (371,4 млн руб.). Выручка от реализации продукции составила 2,3 млрд руб. (снижение к уровню 2024 года на 1,9%). Причиной снижения указано снижение объема заказов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно отчету, общий объем производства АО «ПНИТИ» увеличился на 9,2% за год. На продукцию и услуги общего машиностроения пришлось около 79%, остальные 21% — на оборудование и оснастку изделий специальной техники. Как указано в документе, производство продукции для РосАтома увеличилось до 30% от всего объемы выпущенных изделий. Рентабельность продаж в 2025 году составила 14,83% против 19,83 в 2024-м.

В основных итогах работы общества указано, что план по объему производства выполнен на 96,7%, по объему реализации — на 96,2%. Основными факторами риска в работе общества, согласно документу, является сжатие экономики страны, рост цен на энергоносители и материалы, дефицит профессиональных рабочих и инженерно-технических кадров, снижение заказов от нефтесервисных предприятий-заказчиков, а также нестабильные цены на нефть и санкционное давление на Россию.

АО «ПНИТИ» занимается изготовлением насосного и нефтегазового оборудования, заготовок для атомной промышленности. АО контролируется семьей покойного гендиректора ПНИТИ Александра Малафеева — его дочерью Еленой Адарюковой и ее супругом, председателем совета директоров Вадимом Адарюковым. Согласно Rusprofile, гендиректором с 2019 года выступает Александр Шимкевич.