13-летний подросток выпал из окна трамвая в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 13-летний подросток выпал из движущегося трамвая через открытую форточку, сообщили в свердловской Госавтоинспекции. Инцидент произошел 6 июня на пересечении улиц Бакинских Комиссаров и Кировградской. Подросток самостоятельно покинул салон трамвая маршрута №8 через окно второго вагона во время движения. Происшествие попало на видео.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Ребенка доставили в детскую городскую клиническую больницу №9, где ему оказали медицинскую помощь. После осмотра несовершеннолетний был отпущен домой под присмотром родителей.

Сотрудники Госавтоинспекции провели процессуальные действия на месте происшествия и передали материалы проверки в подразделение по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства. Инспекторы призвали родителей усилить контроль за детьми и разъяснить им правила безопасности в общественном транспорте.