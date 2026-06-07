В Удмуртии погиб человек при столкновении лодки и теплохода

в Удмуртии в результате столкновения моторной лодки и теплохода на Каме погиб 38-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Удмуртии Фото: МЧС Удмуртии

В ночь на 7 июня в 02:00 произошло столкновение на реке Кама вблизи деревни Ныргында в Каракулинском районе. На рыбалку выехали два маломерных судна.

«Водитель одного из них, пересекая судовой ход, не заметил идущий по реке самоходный грузовой теплоход — произошло столкновение левым бортом по носовой части. К сожалению, судоводитель погиб»,— отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Удмуртии Андрей Машкин.

Карина Пырина