В Оренбургской области объявлен желтый уровень погодной опасности

ГУ МЧС по Оренбургской области разместило в воскресенье экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, днем в воскресенье, 7 июня, местами по Оренбургской области ожидается гроза, возможен град, порывы ветра до 16 м/с. Неблагоприятные погодные явления продолжатся в понедельник, 8 июня: местами по области ожидаются порывы ветра до 15-16 м/с, сильный дождь, гроза, возможен град.

Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на своем официальном сайте объявило по Оренбургской области желтый уровень опасности.

ГУ МЧС рекомендует жителям региона при наступлении неблагоприятных погодных явлений по возможности оставаться дома, не находиться около слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, обращать внимание на целостность линий электропередач. Водителям — обращать внимание на ухудшение видимости и увеличение тормозного пути во время ливня. Жителям частных домов рекомендуется заблаговременно проверить ливневую канализацию и закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях.

Андрей Васильев