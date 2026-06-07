В Москве суд обязал маркетплейс вернуть женщине деньги за заказ, сделанный ребенком

В Москве суд обязал маркетплейс вернуть 139 тыс. руб. женщине, чья полуторагодовалая дочь заказала в приложении маркетплейса 102 товара. Название маркетплейса не уточняется. Об этом говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что кассационный суд отправил на новое рассмотрение дело москвички. Женщина пыталась отменить заказ, но ей отказали, поскольку товар сразу передали на сборку и отправку. После окончания срока хранения доставленного товара маркетплейс списал с ее карты средства и установил отрицательный баланс в личном кабинете.

В итоге спор завершился в пользу женщины. Суд признал незаконным отказ в отмене ошибочного заказа до момента доставки товара в пункт выдачи. С маркетплейса взыскали потраченные средства, компенсацию морального вреда, штраф и нотариальные расходы.

Общая стоимость 102 товаров составила 139 тыс. руб. Суд подчеркнул, что москвичка незамедлительно после оформления заказа реализовала право на отказ от исполнения договора. При этом маркетплейс в нарушение закона «О защите прав потребителей» ей отказал.

2 июня сообщалось, что Роспотребнадзор совместно с Минцифры запускают на портале «Госуслуги» эксперимент по созданию электронной книги жалоб для пользователей маркетплейсов. Новый механизм позволит гражданам направлять обращения в случае нарушения прав потребителей, а также получать ответ от владельцев цифровых платформ в досудебном порядке.