Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти избитой 90-летней свердловчанки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о покушении на убийство пенсионерки в городе Богданович Свердловской области, сообщили в Следкоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Родственники погибшей ветерана труда подали обращение, выразив несогласие с результатами судебно-медицинских экспертиз и темпами следствия. Заявители указывают на затягивание процесса и отсутствие надлежащей правовой оценки собранным доказательствам. В конце февраля этого года портал Е1 сообщал, что Галину Пургину избили в собственном доме, а через несколько дней она скончалась. У 90-летней пенсионерки помимо многочисленных синяков и ушибов диагностировали перелом ребер со смещением.

Следователи СК России по Свердловской области ведут расследование уголовного дела о покушении на убийство по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. Центральный аппарат ходатайствуют перед прокурором о передаче уголовного дела из органов внутренних дел в свое производство.

Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Богдану Францишко подготовить доклад для председателя СК России.