На Кубе начали раздавать оружие из-за возможного вторжения США

Куба начала раздавать оружие мирным гражданам. Население призвали готовиться к возможному вторжению США, сообщила венесуэльская газета Versin Final.

«На фоне развертывания американской военной мощи вблизи острова правительство Гаваны начало раздавать оружие гражданам, официально призывая их готовиться к неминуемому иностранному вторжению», — сказано в статье.

Как указано, подготовка к возможному военному сценарию уже затронула повседневную жизнь в Гаване. В госучреждениях и организациях обсуждают действия на случай чрезвычайной ситуации. Меры связаны с ростом напряженности вокруг острова.

5 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти ставят целью сменить государственный строй на Кубе. Этим руководство страны займется после того, как завершит конфликт с Ираном, отметил господин Трамп. По его словам, «придется избавиться от режима, который был очень жестким, очень неприятным».