Вице-премьер Удмуртии: 34% выпускников школ уезжают из республики

34% выпускников школ Удмуртии переезжают учиться и жить в другие регионы, ранее этот показатель достигал 40%. Об этом на совещании Госсовета Удмуртии рассказала первый зампредседателя правительства республики Татьяна Чуракова. В этом году из средних образовательных учреждений Удмуртии выпускается 6,3 тыс. одиннадцатиклассников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госсовет Удмуртии Фото: Госсовет Удмуртии

«К 2030 году мы планируем снизить этот показатель до 24%. Без перезагрузки наших вузов нам этого не добиться, и не только с точки зрения инфраструктуры, но и с точки зрения содержания образовательных программ»,— цитирует госпожу Чуракову пресс-служба республиканского парламента.

Необходимо усиливать целевое обучение, добавила вице-премьер. Около 70% выпускников девятых классов в республике идут за профобразованием в учреждения СПО, в эту систему вовлечено около 300 предприятий и организаций республики, рассказала министр образования и науки Удмуртии Римма Бякова. По ее словам, следует совершенствовать схему бесшовного образования «школа—техникум—вуз—работодатель»: от ранней профориентации до рабочего места для молодого специалиста.

С 2026 года изменились параметры установления целевой квоты для вузов: процентный показатель сменился конкретным количеством мест, заказчиков, форм обучения и образовательных программ. Об этом напомнил председатель Совета ректоров вузов Удмуртии, ректор УдГАУ Андрей Брацихин.

Контрольные цифры приема, отметил он, сейчас формируются с ориентиром на прогноз кадровой потребности республики. По данным минсоцполитики Удмуртии, наиболее востребованные отрасли — производство машин и оборудования, информация и связь, сельское и лесное хозяйство, образование и здравоохранение. С начала года в кадровый центр «Работа России» поступили сведения о 26,4 тыс. вакансий.

По словам господина Брацихина, в 2026 году отмечается «некоторое снижение динамики суммарного целевого заказа», что обусловлено новизной программы, недостаточным вовлечением работодателей в работу с кадровым порталом и ограниченным периодом формирования заявок. При этом с 2024-го по 2025 год выполнение плана по целевому приему в вузы Удмуртии выросло на 20%.

В республике растет как число выпускников вузов, так и количество тех, кто после получения профобразования остается в Удмуртии. «В целом динамика положительная, мы с коллегами будем стараться максимально приближаться к уровню трудоустройства не менее 85% выпускников. По сравнению с другими регионами этот показатель в нашей республике достаточно высокий»,— резюмировал господин Брацихин.