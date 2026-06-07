Нижегородская мэрия передаст в собственность ТСН «Бастион» спорную парковку

Администрация Нижнего Новгорода предложила ТСН «Бастион», которое управляет многоквартирным домом №11 на улице Родионова, взять в аренду спорный земельный участок с несанкционированной парковкой. Как писал «Ъ-Приволжье», ранее жители ТСН обратились к главе города Юрию Шалабаеву с просьбой решить вопрос с нехваткой парковочных мест на придомовой территории.

По словам жителей, при создании временной дороги-дублера для объезда стройплощадки станции метро дорожное полотно сместили к жилым домам, заняв доступное парковочное пространство. Жители стали парковаться на отсыпанном щебенкой газоне, за что наряду с другими нарушителями стали получать штрафы от АТИ.

Вопрос обсудили на личной встрече с жителями, на которой представители администрации города предложили ТСН «Бастион» сначала арендовать муниципальный участок, на котором сейчас нижегородцы паркуются. Для этого руководство ТСН должно предоставить в мэрию пакет документов, включающий в себя схему участка, составленную кадастровым инженером. Администрация района оказывает по вопросу консультационную помощь.

После этого участок, который пока находится в муниципальной собственности, будет перемежеван и поступит в собственность ТСН «Бастион». Затем товарищество сможет принять участие в конкурсе на получение субсидии на благоустройство — асфальтировку, расширение проезда, установку бордюров и проч. Администрация города поможет жителям в сборе и оформлении необходимых документов.