Средняя зарплата в Удмуртии в первом квартале превысила 80 тысяч рублей

Средняя зарплата работников организаций Удмуртии до вычета налогов в январе—марте составила 83,6 тыс. руб. — это на 16,4% больше, чем годом ранее. В реальном выражении рост составил 9,2%, сообщили в Удмуртстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Самая высокая зарплата зафиксирована в отрасли добычи полезных ископаемых — 116,5 тыс. руб. В сфере информации и связи она достигла отметки 113,6 тыс. руб. По направлению финансовой и страховой деятельности — 112,8 тыс. руб. Наименьшую зарплату получают работники гостиниц и общепита — 49,2 тыс. руб.

Среди регионов ПФО Удмуртия заняла третье место по уровню оплаты труда, уступив Татарстану и Пермскому краю. В первом регионе показатель составил 94,2 тыс. руб. Наименьшая зарплата в округе — в Чувашии. Здесь она находилась на отметке 67,7 тыс. руб.

В Ижевске зарплата работников средних и крупных организаций в первом квартале составила 98,9 тыс. руб. В разрезе районов республики лидирует Воткинский, где показатель достиг 88,5 тыс. руб. Аутсайдер — Юкаменский с зарплатой 54,9 тыс. руб.