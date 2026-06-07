Участник дела о банкротстве «Башкиравтодора» взыскал с него 32 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии взыскал с республиканской компании АО «Башкиравтодор» 31,8 млн руб. в пользу екатеринбургского ООО «РВ-Тариф». В сумму вошли задолженность и неустойка за перевозку стройматериалов для нужд филиалов «Башкиравтодора» по договорам 2021 и 2022 годов.

Из материалов дела следует, что из оговоренных сторонами 136,5 млн руб. «Башкиравтодор» не заплатил за услуги более 26 млн руб. В ноябре 2023 года арбитражный суд Башкирии взыскал с главной дорожно-строительной организации республики в пользу подрядчика задолженность и пени. Решение стало основанием для включения «РВ-Тариф» в пул кредиторов «Башкиравтодора» в рамках дела о несостоятельности: удовлетворив заявление о включении долга в реестр требований к банкротящемуся предприятию, суд ввел в последнем наблюдение.

С решениями суда не согласилось Управление ФНС по Башкирии, которое в конце прошлого года добилось отмены судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. В ведомстве заявляли, что отношения между кредитором и должником носили фиктивный характер, так как истец не представил в материалы дела транспортные накладные, заявки, маршрутные листы, данные ГЛОНАСС и GPS и другие документы, подтверждающие перевозку стройматериалов для «Башкиравтодора».

Принимая новое решение, арбитражный суд Башкирии в числе прочего отметил: факт оказания услуг подтверждается актами оказанных услуг, универсальными передаточными документами, счетами-фактурами, реестрами автомобилей и договорами с субподрядчиками.

«Ответчик в период действия договоров принимал документы к учету, не заявил своевременных мотивированных возражений по объему и стоимости услуг, производил частичные оплаты задолженности», — говорится в новом судебном акте.

Идэль Гумеров