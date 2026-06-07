ABC: в США впервые за полвека готовятся провести казни военных
Вооруженные силы Соединенных Штатов планируют провести казни военных впервые за более чем полвека. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на внутренний документ Сухопутных войск страны.
«Армия готовится привести в исполнение смертный приговор четырем приговоренным к смертной казни служащим, если президент отдаст соответствующий приказ»,— говорится в сообщении.
План под кодовым названием «Решительное правосудие» разослали для внутреннего пользования в феврале этого года. Он касается подготовки к высшей мере наказания американцев, осужденных за убийства и изнасилования, в тюрьме в городе Терре-Хот, штат Индиана.
Нескольким подразделениям армии США поручили обеспечить исполнение приказа, если он последует, не позднее 150 дней с даты одобрения смертных приговоров американским президентом Дональдом Трампом. В последний раз, в 1961 году, к высшей мере наказания в Соединенных Штатах приговорили рядового Джона Беннетта за изнасилование и покушение на убийство 11-летней девочки в Австрии.
В апреле Минюст США отменил мораторий на федеральные казни и вернул расстрел в список способов приведения в исполнение наказаний за самые тяжкие федеральные преступления. Решение стало результатом распоряжения господина Трампа, сделанного им в первый же день второго президентского срока.