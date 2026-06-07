Вдова владельца пермского Центрального рынка вступила в наследство

Людмила Шенгелия, супруга скончавшегося в 2025 году бизнесмена Реваза Шенгелии, стала владелицей 100% долей в трех компаниях. Речь идет об ООО «Торговый комплекс “Центральный”», ООО «Молодежный культурный центр» и ООО «ТЦ “Мотовилихинский”». До 2 июня она была доверительным управляющим обществ. Информация об этом содержится в Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В апреле этого года Людмила Шенгелия зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид деятельности ИП — аренда и управление жилым и нежилым недвижимым имуществом.

Реваз Шенгелия скончался 7 ноября 2025 года в Грузии после тяжелой и продолжительной болезни. Господин Шенгелия владел ООО «Торговый комплекс “Центральный”», которое управляет Центральным рынком. В качестве ИП ему принадлежит ряд участков, на которых расположен торговый объект. ТК «Центральный» управляет самым большим торговым объектом на территории города, который занимает площадь около 10 га в центре города. В последние годы застройщики вели переговоры о выкупе земель под Центральным рынком с целью их комплексного редевелопмента.