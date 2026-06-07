Папа поможет

Испания устроила папе римскому Льву XIV пышный прием. В семидневной программе понтифика немалая роль была отведена Педро Санчесу: глава правительства 6 июня встретил высокого гостя в мадридском аэропорту, 8 июня проведет с ним отдельную беседу, а затем они пересекутся еще несколько раз. Визит понтифика совпал с самым сложным для Санчеса моментом за все время пребывания у власти. 9 июня завершится суд над братом премьера, которому грозит шесть лет тюрьмы. На 15 июня в рамках другого расследования в суд вызвана супруга премьера. На этом фоне появляются все новые, шокирующие испанцев подробности о тайной деятельности активистов правящей социалистической партии. Оппозиция уверена, что единственный выход — отставка премьера и досрочные выборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Лев XIV и премьер-министр Испании Педро Санчес

Фото: Vatican Media / В­Simone Risoluti / Handout / Reuters Папа римский Лев XIV и премьер-министр Испании Педро Санчес

Фото: Vatican Media / В­Simone Risoluti / Handout / Reuters

Программа первого за 15 лет визита понтифика в Испанию — в Мадрид, Барселону и на Канары — расписана по минутам: многочисленные мессы в соборах и на стадионах, встречи с молодежью и волонтерами, посещение тюрьмы, социального центра и центра для мигрантов. Только на 8 июня запланированы встречи с председателем правительства Педро Санчесом и испанскими епископами, выступление в Конгрессе, посещение кафедрального собора Мадрида и участие во встрече с епархиальным сообществом на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

С Педро Санчесом понтифик, который возглавил Римскую католическую церковь в мае 2025 года, встречался совсем недавно: 27 мая этого года Лев XIV принял испанского премьера у себя в Ватикане. А уже 6 июня Санчес вместе королем Филиппом VI и королевой Летисией встретил гостя в мадридском аэропорту. Ожидается, что помимо личной встречи с папой 8 июня испанский премьер будет присутствовать на выступлении понтифика в Конгрессе и на мессе в барселонской Саграда-Фамилия, запланированной на 10 июня. Кроме того, буквально в последний момент стало известно, что 11 июня Санчес присоединится к поездке понтифика на Гран-Канарию, хотя Лев XIV через представителей католической церкви в Испании давал понять, что предпочел бы не видеть рядом с собой политиков во время встреч с прибывшими на Канары мигрантами.

Полностью погрузиться в думы о вечном и божественном Педро Санчес в эти дни вряд ли сможет: слишком бурно развиваются события, которые могут скинуть его с политического пьедестала.

В то самое утро, когда премьер будет принимать понтифика, в суде провинции Бадахос начнутся заключительные прения по делу его младшего брата Давида Санчеса. Последнего вместе с другими фигурантами обвиняют в должностных злоупотреблениях и торговле влиянием. Следствие считает, что в 2017 году пост в администрации Бадахоса был создан специально под брата Педро Санчеса (в то время еще не премьера Испании, но уже лидера социалистов, которые руководили правительством Эстремадуры — автономного сообщества, где и расположен Бадахос). 4 июня, выслушав показания обвиняемого, шесть из семи народных обвинителей (этот институт позволяет выступать в процессе сторонним организациям) удвоили требуемый для Давида Санчеса тюремный срок — с трех до шести лет. 9 июня дело уйдет на приговор.

Следом наступит черед супруги премьер-министра. Бегонье Гомес инкриминируют пять преступлений — от торговли влиянием до растраты госсредств. По версии следствия, она использовала положение первой леди для продвижения собственной карьеры в мадридском университете Комплутенсе. Судья назначил предварительное слушание на 9 июня, но по просьбе защиты перенес его на 15-е. Он также предупредил, что трое обвиняемых, включая Гомес, обязаны явиться лично, иначе их доставят под конвоем полиции.

Кроме того, в мае фигурантом расследования по коррупционному делу стал один из самых известных испанских социалистов Хосе Луис Родригес Сапатеро, возглавлявший правительство Испании в 2004–2011 годах. Его подозревают в торговле влиянием и других преступлениях, которые расследуются в рамках «дела Plus Ultra» о выделении одноименной испанской авиакомпании бюджетной помощи в разгар пандемии COVID-19.

И на фоне всех этих процессов разворачивается еще одно громкое дело — экс-активистки соцпартии Лейре Диес, которую СМИ прозвали fontanera (буквально — «сантехник»; в политическом сленге — человек, который занимается закулисной и нередко грязной работой).

Следствие утверждает, что она работала над тем, чтобы правоохранительные органы заминали возможные дела, касающиеся окружения Санчеса. В частности, Диес активно общалась с директором гражданской гвардии, добиваясь служебных проверок против одного из ее подразделений — UCO. Расследования агентов UCO лежали в основе целого ряда политически чувствительных дел. Из публикаций в испанских СМИ на прошлой неделе стало известно, что руководство гражданской гвардии требовало от своих подчиненных из UCO переделать доклад о Давиде Санчесе, да и вообще не проявлять рвения по вопросам, затрагивающим интересы социалистов.

Оппозиция суммирует накопившиеся сюжеты и приходит к выводу, что пришла пора для смены власти в стране. Для вотума недоверия правой Народной партии и крайне правой Vox, однако, не хватает голосов. А каталонские и баскские националисты, которым было предложено поддержать инициативу, отреагировали на это холодно.

Сам премьер утверждает, что досидит до конца своего срока (выборы должны пройти не позже 22 августа 2027 года). По его словам, «сохранение стабильности — в интересах граждан» Испании, особенно «сейчас, когда по всему миру идут войны и возникают кризисы, требующие эффективных и справедливых решений».

Как пояснял BBC политолог и профессор Мадридского университета Карлоса III Луис Орриолс, у Педро Санчеса есть «спасательный круг — множество благоприятных макроэкономических показателей». Однако, продолжил эксперт, «коррупционные скандалы будут иметь накопительный эффект и все больше и больше избирателей социалистической партии будут говорить: "Мы зашли уже слишком далеко"».

Николай Амелин