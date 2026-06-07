В Челябинске за ночь произошло две аварии с погибшими

В Челябинске в двух авариях в ночь на 7 июня погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

Первая авария произошла за полчаса до полуночи. По предварительным данным, около дома 58 на улице Гагарина столкнулись автомобиль Mercedes под управлением 29-летнего водителя и машина Lada Granta под управлением 22-летнего местного жителя. В результате ДТП водитель отечественной машины и его 48-летняя пассажирка погибли на месте. Две пассажирки иномарки 23 и 25 лет получили травмы.

Вторая авария произошла вскоре после полуночи. По предварительным данным, 40-летний водитель мотоцикла Suzuki у дома 64 на Комсомольском проспекте сбил 32-летнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. Последний погиб на месте.