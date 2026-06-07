В Татарстане разбился самодельный легкомоторный самолет, пилот погиб

Вечером 6 июня вблизи села Казанбаш Арского района Татарстана упал самодельный легкомоторный самолет, пилот погиб. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане разбился самодельный легкомоторный самолет

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры В Татарстане разбился самодельный легкомоторный самолет

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

Крушение произошло после взлета с посадочной площадки «Казанбаш», уточнили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России. Организована процессуальная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, погибший был любителем авиации и сам сконструировал и собрал воздушное судно.

Влас Северин