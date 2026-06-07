Экс-конкурсный пермского «Экопромбанка» не смог оспорить обвинительный приговор

Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляционные жалобы бывшего представителя конкурсного управляющего Василия Столбова и юриста Сергея Чиркова, которые ранее были осуждены за получение взятки в особо крупном размере в составе группы лиц (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Судом первой инстанции обоим было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе Верховного суда республики, приговор был изменен в части зачетов в срок отбывания наказания в виде лишения свободы времени содержания под стражей, а также времени нахождения под домашним арестом. «Кроме того, из судебного акта был исключен ряд доказательств. В остальной части он был оставлен без изменений», - отметили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, по версии силовиков, осужденные совершили преступление, когда был конкурсным управляющим омского банка СИБЭС. Как установил суд, Василий Столбов получил 3,5 млн руб. за передачу производственного комплекса ООО «АВ-Конструкция» по договору ответственного хранения. Деньги были перечислены на счет фирмы, подконтрольной господину Чиркову.

Василий Столбов с 2014 по 2022 годы был представителем конкурсного управляющего обанкротившегося Экопромбанка. Его уход совпал с решением суда, который признал незаконным бездействие господина Столбова в непринятии мер по постановке на учет имущества, принадлежащего кредитной организации. Речь идет о принадлежавшем банку гараже. В итоге это имущество было решением суда возвращено в конкурсную массу должника.