Силы ПВО сбили 95 БПЛА над Россией с вечера 6 июня

Силы ПВО сбили 95 украинских БПЛА с 20:00 по 7:00 мск над Россией, сообщило Минобороны.

По информации оборонного ведомства, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваторией Черного моря.

О пяти пострадавших от удара БПЛА сообщал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. О ранении 12-летней девочки в результате атаки беспилотника в Белгородской области сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.