Маршрутка с пассажирами была повреждена взрывной волной от БПЛА в Сочи

В Хостинском районе Сочи взрывной волной после падения беспилотника выбило окна маршрутки, в которой находились 15 человек. Об этом сообщает оперштаб Кубани в Telegram. Пострадавших нет.

По информации операштаба, сообщения об обнаружении обломков дронов поступили в других районах Сочи и Сириусе.

За 6 июня в Сочи несколько раз объявляли беспилотную опасность. Росавиация сообщала о приостановке работы аэропорта Сочи, ограничения действовали около получаса.