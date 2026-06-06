3 июня в Сергиевом Посаде состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XXIII Фестиваля театров малых городов России. Спектакль «Разбитый кувшин» по пьесе Г. Клейста в постановке Дениса Бокурадзе завоевал сразу две престижные награды.



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Актер Максим Цыганков стал Лауреатом фестиваля в номинации «Лучшая мужская роль» за виртуозное воплощение образа Адама. Еще одну награду в копилку театра принесла Урсула Берг — художник по костюмам удостоена Специального приза жюри «За уникальность костюмов».

Показ комедии состоялся 28 мая на сцене Дворца культуры имени Ю. А. Гагарина и завершился восторженными овациями и бурным обсуждением. Члены жюри и критики высоко оценили смелость режиссерского решения и высочайшее актерское мастерство.

«Я уже много лет на фестивалях смотрю спектакли Дениса Бокурадзе, — отметила член жюри, народная артистка РФ Ольга Остроумова. — У него, конечно, своя, слаженная команда. Но каждый раз он представляет нам абсолютно что-то новое, как будто это разные театры. В этом спектакле восхищает актерская игра. Жанр фарса гораздо труднее любого психологического театра, и я могу сказать, что это было блестяще!»

В этом году оценивало конкурсную программу авторитетное жюри во главе с председателем — художественным руководителем Александринского театра Никитой Кобелевым. В экспертный совет также вошли писатель Дмитрий Данилов, художник Анвар Гумаров, продюсер Евгений Худяков, критики Алексей Исаев, Юлия Осеева и Анна Степанова.

Для театра этот фестиваль имеет особое, символическое значение. В далеком 2013 году «Грань», будучи коллективом всего из четырех человек, впервые заявила о себе на этой площадке и сразу взяла Гран-при, что определило вектор дальнейшего масштабного развития театра. С тех пор труппа регулярно возвращается на фестиваль в статусе фаворитов — прошлый визит состоялся в 2023 году в Магнитогорске со спектаклем «Манкурт». Нынешний двойной триумф в Сергиевом Посаде вновь подтвердил высочайший уровень и уникальный художественный почерк театра «Грань».

Поздравляем Максима Цыганкова, Урсулу Берг, Дениса Бокурадзе и всю творческую команду с заслуженными наградами!