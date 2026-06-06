Развитие цифровых финансовых активов, создание новой инфраструктуры трансграничных расчетов и внедрение технологий искусственного интеллекта будут определять облик казначейства в ближайшие годы. Об этом на ПМЭФ заявила заместитель председателя ПСБ Татьяна Наумлинская. По ее словам, поскольку корсчета и SWIFT на текущий момент не работают, это заставляет развивать собственные инструменты. В качестве примера системного подхода Татьяна Наумлинская привела решения платформы А7, созданной при участии ПСБ, — расчетные инструменты с использованием векселей и стейблкоина, привязанного к рублю, для обеспечения транзакций в рамках ВЭД.

Российская «дочка» Pfizer, приостановив запуск новых клинических исследований в стране, продолжила регистрировать лекарства через другие механизмы. Один из путей — внеплановые инспекции от государства, рассказал РБК глава местного подразделения.

Совокупная выручка в российском IT за первый квартал составила почти 2,9 трлн руб. Такие данные приводит АНО «Цифровая экономика». Квартальный показатель за год вырос на 8%. Это говорит об усилении вклада собственных разработок и услуг в экономику сектора.