Подержанные авто вернулись к дилерам

Покупатели вновь идут за машинами с пробегом к дилерам. По данным «Авто.ру Бизнес», с начала 2026 года доля дилерских объявлений на вторичном рынке выросла с 13 до 16%. Одновременно увеличилось и число предложений со скидками — сейчас они есть уже более чем в трети объявлений. В основном речь идет об автомобилях возрастом до 10 лет. При оформлении кредита, страховки или трейд-ин дилеры готовы уступать в цене до 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Почему дилеры стали активнее бороться за покупателя? И можно ли сейчас найти на вторичке выгодные предложения? На эти вопросы “Ъ FM” ответил исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов:

«Бизнес автомобилей с пробегом значительно стабильнее рынка новых машин. Сегодня на один новый приходится 4,8 автомобиля с пробегом. При этом вторичный рынок сохраняет устойчивый оборот. Работать в этом сегменте сложнее, но здесь регулярно появляются новые возможности для заработка. Одной из них стал параллельный импорт, который остается актуальным, несмотря на изменения в регулировании. Сейчас объем рынка автомобилей с пробегом составляет около 500 тыс. машин в месяц. Более 60% продаж приходится на автомобили старше 10 лет, хотя дилеры предпочитают работать с более свежими экземплярами.

Доля китайских автомобилей на вторичном рынке растет, но пока остается небольшой — около 5%. Это связано с тем, что их массовые поставки начались только в 2023 году. Пока на вторичный рынок в основном поступают машины из такси, каршеринга и корпоративных парков, тогда как основную часть продаж по-прежнему обеспечивают частные владельцы. Официальные дилеры традиционно работают с автомобилями глобальных брендов, поскольку для них проще оценивать спрос и прогнозировать остаточную стоимость. Рынок китайских автомобилей пока формируется, а их остаточная стоимость снижается быстрее, чем у привычных российским потребителям марок».

Тем временем в России растет спрос и на новые автомобили. По данным Минпромторга, за первые пять месяцев этого года их продажи увеличились на 9 процентов. Всего было продано более 550 тыс. транспортных средств. При этом более 60% спроса обеспечили автомобили российского производства — это на четверть выше показателя прошлого года, подчеркнули в министерстве. Но пока что говорить о восстановлении рынка рано, уверен автоэксперт Ефим Зарудский:

«Рынок новых автомобилей показал рост на 18% год к году. Однако я бы не говорил, что это устойчивый тренд. Также не считаю, что речь идет о сезонном факторе. Скорее, ситуация выглядит так: было совсем плохо, стало немного лучше. В целом отрасль по-прежнему находится в системном кризисе. Если экстраполировать результаты первого полугодия на вторую половину года, то рост, вероятнее всего, сохранится. По моему прогнозу, он составит от 5% до 10%.

Стоит ли ждать существенных изменений или рынок останется на текущих уровнях? Корректировки, безусловно, будут, поскольку цены во многом зависят от курса валют. Однако, исходя из сегодняшней ситуации, серьезных колебаний я не ожидаю. Изменения могут составить около 5% как в одну, так и в другую сторону. При этом снижение возможно по переизбыточным и менее ликвидным позициям, тогда как наиболее востребованные модели могут немного подорожать. В целом я оцениваю ситуацию как стабильную».

По данным Frank RG, средняя стоимость нового автомобиля в мае составляет 3,36 млн руб. , с пробегом — 1,2 млн руб. Год к году подержанные машины подорожали более чем на 6%.