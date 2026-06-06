В Тольятти осуждены жители Белгорода, похитившие деньги у семьи участника СВО

В Тольятти суд огласил приговор троим жителям Белгорода, обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщила прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, следствием и судом установлено, что трое молодых людей, находясь в Белгороде, по телефону убедили 15-летнюю дочь погибшего военнослужащего перевести им 3,4 млн руб., полученных семьей в качестве социальной выплаты. Сначала один из них представился социальным педагогом и напугал девочку тем, что разбирается с ее проблемами с пропусками занятий. Затем уже другой участник преступной группы звонил от имени «следователя», продолжив психологическое давление. Он напугал ребенка, сообщив о якобы начатой в отношении семьи проверке на предмет возбуждения уголовного дела. При этом рассказывать родственникам о происходящем девочке категорически запретили. Перепуганная дочь участника СВО, следуя инструкциям мошенников, перевела им 3,39 млн руб. со счета матери. В суде мошенники полностью признали вину и, как ранее сообщала прокуратура, в полном объеме возместили нанесенный ущерб. Согласно данным Комсомольского районного суда Тольятти, осужденные — Сергей Бащев, Максим Емельяненко и Матвей Романов.

Суд согласился с доводами обвинения и приговорил каждого из них к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Андрей Васильев