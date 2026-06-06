«Однушки» недосчитались выгоды

Сдавать однокомнатную квартиру в Москве невыгодно. Такие объекты в столице окупаются 25 лет — это худший показатель в стране. Доходность от арендной платы лишь немного превышает 4%. Для сравнения: сейчас банковский вклад принесет в среднем 12-13% годовых.

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Зарабатывают на этом рынке только профессионалы, говорит руководитель компании БЭСТ-недвижимость Григорий Полторак:

«Он всегда был не самым привлекательным для инвестиций и остается таким сейчас. Доходность от сдачи жилья в аренду составляет около 4–5% годовых до уплаты налогов. Поэтому покупка квартиры исключительно с целью последующей сдачи в аренду выглядит довольно спорной инвестицией, особенно в условиях все еще высоких процентных ставок. Те, кто покупает недвижимость сегодня, скорее ориентируются на долгосрочную перспективу. Честно говоря, я бы не рекомендовал неспециалистам сейчас инвестировать в этот рынок. Ситуация остается сложной, колебания существенными, и нельзя исключать дальнейшего снижения стоимости новостроек».

Сдавать квартиру в Санкт-Петербурге лишь немногим выгоднее, чем в Москве. Там полная окупаемость занимает 24 года. В среднем по стране отбить стоимость квартиры можно за 17 лет. Один из самых привлекательных регионов для инвесторов — Красноярск. Там аренда позволяет вернуть полную стоимость жилплощади всего за 15 лет. Впрочем, это не означает, что столичная недвижимость не подходит для инвестиций, утверждает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев:

«Инвестиционная привлекательность — это не только доход от вложенного капитала, но и рост стоимости самого актива. Поэтому к доходности от аренды стоит добавить увеличение цены недвижимости. Например, в Москве рост стоимости жилья с мая по май составил около 8%. Если прибавить эти 8% к доходности от аренды на уровне 4%, получится уже около 12% годовых. Это вполне сопоставимо с доходностью банковских депозитов, которая сегодня находится в диапазоне 12–14%.

Если вы профессионально инвестируете в московскую недвижимость, важно понимать, что средние показатели по рынку далеко не всегда отражают реальные возможности. Одно дело — купить среднестатистическую квартиру, другое — объект рядом с метро, где доходность может составлять не 4%, а все 6%.Кроме того, многое зависит от стратегии инвестора. Можно просто приобрести квартиру, а можно дополнительно вложиться в качественный ремонт. За счет такого подхода доходность от аренды может вырасти с 4% до 6-8% годовых».

Некоторые из участников рынка, опрошенных “Ъ FM”, утверждают — в столице офисная недвижимость гораздо интереснее для инвесторов, чем жилая. Среди плюсов: такие объекты требуют меньших вложений, при этом окупаются они быстрее.

Николай Малышев