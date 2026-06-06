За четыре дня в Самарской области пресечены 72 факта организации незаконной миграции

За четыре дня минувшей недели в ходе операции «Нелегал-2026» в Самарской области силовиками пресечены 72 факта организации незаконной миграции и фиктивной регистрации, сообщила полиция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как отмечает региональное ГУ МВД, оперативнопрофилактическая операция «Нелегал2026», направленная на декриминализацию миграционной сферы, проводится с 1 июня 2026 года сотрудниками полиции совместно с региональными управлениями ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии. За первые четыре дня операции к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства привлечены 398 иностранных граждан, 97 собственников помещений. Задержаны восемь иностранцев, уклонявшихся от добровольного выдворения. В Центр временного содержания помещены 57 иностранных граждан. При этом 27 иностранцев принудительно выдворены из России. Принято решение об ограничении въезда в Россию в отношении 70 иностранных граждан, возбуждено 38 уголовных дел, а также задержаны лица, находившиеся в федеральном и международном розыске.

Андрей Васильев