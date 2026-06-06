Больше двух третей компаний по всему миру используют искусственный интеллект в своей работе. Однако в 90% случаев применение таких технологий никак не сказалось на производительности труда. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на энергетической панели Петербургского международного экономического форума. По его словам, новые технологии формируют переход к новому социально-экономическому укладу. «Человек как личность может потерять свое значение перед лицом армии машин, если мы будем просто наблюдать. Необходимо четко осознавать, какого джинна мы выпускаем из лампы»,— сказал Сечин. О рисках, связанных с искусственным интеллектом, говорят не только бизнес-лидеры, но и религиозные авторитеты. Именно этой теме была посвящена первая энциклика «Великолепное человечество» папы римского Льва XIV, резюмировал Игорь Сечин.

Группа компаний «Аэрофлот» договорилась о сотрудничестве с крупными технологическими компаниями во время Петербургского международного экономического форума. Авиаперевозчик вместе с партнерами будет работать над развитием ИИ-технологий, цифровых сервисов и оптимизацией бизнес-процессов, отмечается в сообщении компании.

«Т-Мобайл» в ближайшее время начнет работать на инфраструктуре «Билайна» в Амурской области и Якутии. Об этом компании объявили на Петербургском экономическом форуме. Сотрудничество реализуется в рамках стратегического партнерства Билайна и Т-Банка, которое стороны анонсировали еще в апреле. «Т-Мобайл» является виртуальным мобильным оператором экосистемы Т-Банка и использует для оказания услуг связи инфраструктуру других операторов.