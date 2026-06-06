В Музей Победы переданы личные вещи участника трех войн из Ульяновской области

На вечное хранение в Музей Победы (ФГБУ «Центральный музей Великой Отечественной войны») переданы личные вещи участника Первой мировой войны, Октябрьской революции, Гражданской войны и Великой Отечественной войны Ерофея Бояркина, проживавшего в Ульяновской области. Об этом сообщило российское информационное агентство «Победа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ерофей Михайлович Бояркин родился в 1892 году в Ульяновской области, был профессиональным военным, участвовал в Первой мировой войне, получил ранение и был награжден двумя Георгиевскими крестами. Во время Октябрьской революции его отряд участвовал во взятии Зимнего дворца и боях в Петрограде. Во время Гражданской войны был награжден орденом Красного Знамени, но после ранения комиссован. В 1942 году в возрасте 50 лет ушел добровольцем на Великую Отечественную войну. И тоже был ранен, после чего был комиссован с инвалидностью I группы. Был награжден еще одним орденом Красного знамени и орденом Красной звезды.

После войны жил в Ульяновской области, в селе Скугареевке Тереньгульского района, участвовал в восстановлении села. Умер в 1975 году в возрасте 83 лет.

В Музей Победы правнучка Ерофея Бояркина передала личные вещи прадеда, в том числе альбом с воспоминаниями о войне, его настольную книгу «Заветы Суворова», фотографии, металлический футляр для игл патефона, футляр для бинокля, опасную бритву.

Андрей Васильев