Экс-министру культуры Удмуртии Анэтте Сидоровой открыли мемориальную доску

В Ижевске открыли мемориальную доску бывшему министру культуры Удмуртии, заслуженному работнику культуры России Анэтте Сидоровой. Об этом сообщил нынешний глава минкультуры республики Владимир Соловьев во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Соловьев, vk Фото: Владимир Соловьев, vk

«Ее знали как мудрого руководителя, настоящего профессионала и человека, искренне преданного своему делу. Анэтту Петровну отличали глубокое знание отрасли, уважительное отношение к людям, умение видеть перспективу и добиваться результата»,— написал господин Соловьев. Памятная доска установлена на улице Пушкинской, 294, где экс-министр культуры жила долгие годы.

Анэтта Сидорова родилась 20 ноября в 1939 году в Дебесском районе. С 1962 года она работала литературным сотрудником, корректором, заведующей отделом писем редакции районной газеты «Звезда». В 1972 году она была утверждена замминистра культуры Удмуртской АССР. В ее ведении находились парки, музеи, сельские дома культуры и библиотеки. В 1984 Анэтту Сидорову назначили на должность министра культуры УАССР.

В период ее деятельности, в частности, были созданы Государственный симфонический оркестр и оркестр духовых инструментов, Удмуртский театр фольклорной песни «Айкай», Дом молодежи и др. При ней Государственный музыкальный театр стал Театром оперы и балета, появилась студия для молодых актеров Национального театра Удмуртии. Были отреставрированы такие архитектурные памятники, как музей—усадьба имени Петра Чайковского в Воткинске, дом купца Башенина в Сарапуле, здание Национального музея, Александро-Невский собор.

С 2007 года госпожа Сидорова являлась членом Союза журналистов России. В 1982 году ей присвоили звание Заслуженного работника культуры УАССР, в 1998 году — Заслуженного работника культуры РФ. Анэтта Сидорова скончалась 10 июня 2024 года в возрасте 84 лет в Удмуртии.