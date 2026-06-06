Экс-министру культуры Удмуртии Анэтте Сидоровой открыли мемориальную доску
В Ижевске открыли мемориальную доску бывшему министру культуры Удмуртии, заслуженному работнику культуры России Анэтте Сидоровой. Об этом сообщил нынешний глава минкультуры республики Владимир Соловьев во «ВКонтакте».
Фото: Владимир Соловьев, vk
«Ее знали как мудрого руководителя, настоящего профессионала и человека, искренне преданного своему делу. Анэтту Петровну отличали глубокое знание отрасли, уважительное отношение к людям, умение видеть перспективу и добиваться результата»,— написал господин Соловьев. Памятная доска установлена на улице Пушкинской, 294, где экс-министр культуры жила долгие годы.
Анэтта Сидорова родилась 20 ноября в 1939 году в Дебесском районе. С 1962 года она работала литературным сотрудником, корректором, заведующей отделом писем редакции районной газеты «Звезда». В 1972 году она была утверждена замминистра культуры Удмуртской АССР. В ее ведении находились парки, музеи, сельские дома культуры и библиотеки. В 1984 Анэтту Сидорову назначили на должность министра культуры УАССР.
В период ее деятельности, в частности, были созданы Государственный симфонический оркестр и оркестр духовых инструментов, Удмуртский театр фольклорной песни «Айкай», Дом молодежи и др. При ней Государственный музыкальный театр стал Театром оперы и балета, появилась студия для молодых актеров Национального театра Удмуртии. Были отреставрированы такие архитектурные памятники, как музей—усадьба имени Петра Чайковского в Воткинске, дом купца Башенина в Сарапуле, здание Национального музея, Александро-Невский собор.
С 2007 года госпожа Сидорова являлась членом Союза журналистов России. В 1982 году ей присвоили звание Заслуженного работника культуры УАССР, в 1998 году — Заслуженного работника культуры РФ. Анэтта Сидорова скончалась 10 июня 2024 года в возрасте 84 лет в Удмуртии.