Армения готовится к выбору

МИД РФ видит попытки армянских властей снять с выборов оппозиционные партии. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, в республике «идет борьба с демократическими процедурами». Ранее Центральная избирательная комиссия республики отказалась отстранять от парламентских выборов оппозиционный блок «Сильная Армения», на этом настаивал другой участник гонки — партия «Республика». Согласно предварительным опросам, фаворит предстоящего голосования — «Гражданский договор» Никола Пашиняна — за правящую партию готовы отдать голоса треть граждан. Парламентские выборы в Армении пройдут 6 июня. Сегодня — день тишины, когда запрещены любые агитационные мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Об обстановке в Ереване “Ъ FM” рассказала местная журналистка Наира Оганнисян:

«На улицах Еревана сейчас все выглядит мирно и спокойно, но это спокойствие обманчиво. За последние дни обстановка заметно накалилась: прокатилась волна задержаний и арестов среди оппозиционных активистов и представителей предвыборных штабов. Буквально вчера была предпринята попытка аннулировать регистрацию и снять с предвыборной гонки блок "Сильная Армения". Альянс все же сможет принять участие в голосовании.

В центре Еревана очень много людей, некоторые прилетели в Армению, чтобы принять участие в голосовании. Также приехало много наблюдателей, журналистов и аналитиков. В гонке участвуют 18 политических сил: от действующей власти Никола Пашиняна до оппозиции разного толка. Дискуссии идут очень жаркие. Эти выборы сейчас называют перекрестком, потому что на кону стоят принципиальные вопросы: продолжит ли Армения движение в сторону интеграции с Европой и США, и поддержит ли население текущий курс на подписание мирного соглашения с Азербайджаном. Интрига усиливается и тем, что по опросам около 30-40% населения до последнего момента не определились с выбором. Сейчас Армения, можно сказать, замерла в ожидании. Завтрашний день покажет, куда страна пойдет дальше».

В 2025 году парламент Армении принял закон о начале вступления республики в Евросоюз. При этом, армянский премьер Никол Пашинян подчеркивал, что окончательное решение должны принять граждане. 5 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что Армении будет лучше в Евразийском экономическом союзе, чем в Евросоюзе. По его словам, граждане республики будут больше зарабатывать и развиваться в ЕАЭС. А Владимир Путин призвал провести референдум по этому вопросу как можно скорее. Он добавил, что Россия сохранит с Арменией нормальные отношения, какое бы решение страна не приняла относительно своего дальнейшего пути. Впрочем, самих граждан в первую очередь беспокоят экономические изменения в стране, говорит бизнес-консультант из Еревана Карен Авакян:

«Люди, с которыми я общаюсь, мое окружение, могут высказывать в кругу друзей, знакомых и коллег разные мнения, которые не всегда совпадают с тем, что в итоге происходит в кабинке для голосования. Настроения — это одно, а фактический голос, который каждый гражданин отдаст за ту или иную партию, которой он симпатизирует, — это могут быть совсем другие результаты.

Ситуация напряженная в том смысле, что политическая борьба, конечно, немного измотала общество, а уровень и градус дискурса достаточно сильно зашкаливают. К счастью, пока все это происходит более-менее мирно, без каких-либо массовых или масштабных эксцессов. Перемены, конечно, будут, вне зависимости от результата. Они должны быть — общество к этому настроено и этого требует. Даже если переизберется нынешняя власть, от нее все равно будут ожидать изменений, и те обязательства, которые берет на себя партия, должны быть выполнены. В большей степени, на мой взгляд, люди ожидают изменений прежде всего в экономическом контексте: создания рабочих мест и роста благосостояния каждой семьи. Есть много накопленных сложностей, с которыми армянское общество сталкивалось десятилетиями».

Ранее Минобороны Армении сообщило, что некоторым мужчинам, которые приехали в республику для голосования, но не живут в стране, вручают повестки для участия в 25-дневных военных сборах. Тем временем, служба миграции и гражданства республики отметила, что в выборах примут участие почти два миллиона 500 тыс. человек.

Анна Кулецкая