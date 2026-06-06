В Оренбуржье задержаны 18 мотоциклистов без водительских удостоверений

На территории Бугурусланской Госавтоинспекции прошел рейд по мототранспорту. Особое внимание уделено несовершеннолетним водителям, сообщило в субботу УМВД РФ по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным региональной полиции, за минувшую неделю в ходе рейда были задержаны 18 мотоциклистов, не имеющих прав на управление мототранспортом. Все мотоциклы отправлены на стоянку. В отношении восьми родителей составлены протоколы об административном нарушении — передаче транспортного средства лицу, не имеющему права на управление таким транспортным средством (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ, штраф — 30 тыс. руб.).

Андрей Васильев