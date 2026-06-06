«Мы поставили перед собой цель сделать сложное простым и доступным»

Как запустить удобную платформу для налогового вычета? Насколько сейчас популярен такой сервис? И способны ли подобные проекты изменить цифровые привычки российских пользователей? Эти и другие вопросы экономический обозреватель Олег Богданов обсудил с заместителем председателя правления и финансовым директором Сбербанка Тарасом Скворцовым в студии “Ъ FM” на Петербургском международном экономическом форуме.

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— Сегодня будем говорить о социальных налоговых вычетах. У вас есть платформа — бесплатный сервис как для граждан, так и для бизнеса. Почему «Сберу» было важно заняться этим направлением? В чем вы видите ценность таких сервисов?

— Это наш новый, можно сказать, инновационный сервис. Идея появилась еще во время подготовки стратегии «Сбера» до 2026 года, в основе которой лежит человекоцентричность. Мы задумались, какие сервисы можем предложить человеку не только как клиенту банка, но и как человеку с его повседневными потребностями, зачастую не связанными напрямую с банковскими услугами. Анализируя эту сферу, мы увидели серьезную проблему: получение налоговых вычетов оставалось слишком сложным и неудобным процессом. Тогда мы поставили перед собой цель — сделать сложное максимально простым и доступным. Наш идеальный сценарий выглядел так: клиенту достаточно нажать кнопку «Да, согласен» и «Да, получить», не заполняя дополнительные документы и заявления.

Сегодня, по крайней мере с точки зрения клиентского пути, нам удалось этой цели добиться. Мы предоставляем сервис, который помогает людям вернуть часть средств, потраченных на медицинские услуги, обучение, фитнес и другие категории социальных налоговых вычетов. Государство позволяет учитывать такие расходы в размере до 150 тыс. рублей в год и возвращать часть ранее уплаченного налога. Наша задача — сделать этот процесс максимально простым и удобным.

— А в чем заключается интерес банка? Это вопрос лояльности клиентов или долгосрочный бизнес-интерес?

— Безусловно, лояльность играет важную роль. Но главное — мы выстраиваем качественно новый уровень отношений с клиентами. Люди доверяют нам свои средства и понимают, что «Сбер» поможет им решать не только финансовые задачи, что мы предоставляем клиентам уникальные сервисы. Такие сервисы делают жизнь проще и существенно позволяют экономить время. Не нужно заниматься сбором справок и оформлением документов, а уделять больше времени семье, близким, собственному развитию, спорту и другим важным вещам. Поэтому, конечно, здесь наш основной фокус — переход от товарно-денежных отношений к долгосрочному партнерству, основанному на доверии и реальной пользе для человека.

— Есть ли уже первые результаты? Как работает сервис, как поменялось ли поведение клиентов?

— Конечно. Мы запустили первые пилоты в конце прошлого года. Сейчас в сервисе участвуют около 3,7 тыс. организаций, а более 1,1 млн клиентов уже доверили нам представление своих интересов для получения налоговых вычетов.

Как работает сервис? Изначально мы ставили перед собой задачу свести участие клиента к одному действию — дать согласие на получение вычета. При этом важно понимать, что для работы сервиса необходима информация с двух сторон: от физического лица, которое получило услугу, и от организации, которая эту услугу оказала.

Раньше процесс выглядел гораздо сложнее. Клиенту нужно было получить справку в организации, затем самостоятельно заполнить декларацию на сайте или в приложении налоговой службы. Для бизнеса это также создавало серьезную нагрузку: требовалось оформлять и выдавать большое количество документов. В лучшем случае весь этот сложный путь от начала до конца проходили лишь около 5% людей, которые потенциально имели возможность получить такой вычет. Остальные 95% либо сталкивались со сложностями и не понимали, как это правильно сделать, либо вовсе отказывались от этой возможности.

Мы решили изменить ситуацию. Сегодня и клиенту, и организации достаточно подтвердить свое согласие, а дальнейшую работу берет на себя «Сбер». В итоге выигрывают все участники процесса. Клиенты легко получают возврат средств без бесконечных справок, компании избавляются от бумажной волокиты, а налоговые органы получают прозрачный и надежный механизм подтверждения данных.

— Как вы оцениваете текущий этап развития проекта? Какая цель будет означать настоящий успех?

— Потенциал мы оцениваем примерно в 50 млн клиентов и более 100 млрд рублей налога на доходы физических лиц, которые наши клиенты ежегодно имеют право вернуть. Если нам удастся охватить хотя бы половину этого объема — около 25 млн клиентов и порядка 50 млрд рублей возвратов, — это уже можно будет считать серьезным успехом. Пока мы находимся в самом начале пути. И здесь есть важный момент: если человек хотя бы один раз воспользуется таким сервисом, возвращаться к старому способу он уже не захочет.

Это похоже на историю с оплатой коммунальных услуг. Когда-то люди ходили с бумажными квитанциями и платили наличными. Затем появились карты, потом автоплатежи. Сегодня большинство воспринимает это как норму. То же самое, на мой взгляд, произойдет и с налоговыми вычетами.

Кроме того, здесь есть и более широкий эффект. Государство через механизм вычетов стимулирует людей пользоваться качественными медицинскими услугами, инвестировать в образование, заниматься спортом и заботиться о своем здоровье. Возвращая часть потраченных средств, мы фактически делаем эти услуги доступнее. В долгосрочной перспективе это влияет на качество жизни людей, продолжительность активной жизни и в конечном итоге способствует развитию экономики страны.

— Какие еще потенциальные направления вы видите для применения подобных подходов?

— Мы уже двигаемся дальше. Например, работаем над сервисами, связанными с предоставлением налогового кешбэка для семей с двумя и более детьми, если доход на одного члена семьи ниже меньше, чем 1,5 прожиточных минимума в соответствующем регионе. Для многих семей это существенная мера поддержки. По сути, речь идет о механизме частичного возврата ранее уплаченного НДФЛ. Мы уже прорабатываем этот сервис совместно с рядом регионов и планируем его предоставлять.

Есть и другие направления — например, вычеты на благотворительность. Но, на мой взгляд, еще больший потенциал связан с социальной поддержкой в целом. Это различные выплаты семьям с детьми и другим категориям граждан как на федеральном, так и на региональном уровнях. Сегодня значительные ресурсы тратятся на администрирование таких программ. Необходимо определить, кто имеет право на поддержку, подтвердить расходы, организовать обслуживание через МФЦ, колл-центры и другие каналы. И иногда затраты на сопровождение оказываются сопоставимы с самой выплатой или даже превышают ее.

Наша цель заключается в том, чтобы на основе имеющихся данных максимально просто и быстро обеспечивать получение положенных выплат тем, кому они действительно предназначены. При этом государству не придется нести дополнительные расходы на создание сложных процессов проверки и сопровождения. Именно к такому целевому состоянию мы хотим прийти в будущем.