В Прикамье ребенок выжил после падения с четвертого этажа

В СУ СКР по Пермскому краю проводится проверка по факту получения травм четырехлетним ребенком. Как сообщает региональное следственное управление, в поселке Уральский Нытвенского круга оставленный без присмотра мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает. «Следователем проведен осмотр места происшествия. Опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в релизе СУ СКР.