Стала известна основная версия пропажи в Ульяновске подростков, переходивших Волгу по льду

Информационный центр СУ СКР по Ульяновской области распространил обращение к жителям Ульяновской и Самарской областей, в котором просит всех, кто заметит на воде или берегу реки Волги предметы, которые могут быть связаны с пропажей подростков (в том числе напоминающие одежду или личные вещи), незамедлительно сообщить о находке в отдел дежурных следователей. Сообщение об этом накануне распространила пресс-служба правительства Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», сообщение о пропаже двух 15-летних подростков поступило на пульт дежурного в 2:23 в ночь с 22 на 23 марта. Со слов матери одного из подростков, дети пошли пешком по льду Волги со стороны Нижней Террасы (левобережье Ульяновска) на правый берег, в направлении северной части Ленинского района Ульяновска. По некоторым данным, подростки приняли такое решение, не дождавшись нужного автобуса. Региональным следственным управлением по факту пропажи подростков было возбуждено уголовное дело. Как поясняли «Ъ-Волга» в ГУ МЧС, последний сигнал мобильных телефонов ребят был запеленгован в районе, расположенном около Президентского моста, ближе к правому берегу Волги, где как раз проходит место самого сильного течения реки. По словам спасателей, сплоченного льда в этом месте уже не было, лед был неоднороден, наблюдались шуга, трещины, промоины.

В СУ СКР отмечают, что поисковые мероприятия продолжаются, ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя регионального СУ СКР Сергея Михайлова. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. В понедельник в СУ СКР пояснили РИА «Новости», что на сегодня основная версия следствия: подростки могли утонуть в одной из промоин ледовой поверхности Волги.

Андрей Васильев