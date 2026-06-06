Из Челябинской области выдворили 12 мигрантов

По результатам операции «Нелегал-2026» в Магнитогорске нашли 12 мигрантов, находящихся в городе незаконно. Суды приняли решения об их выдворении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники правоохранительных органов с начала проведения мероприятия пресекли 54 административных правонарушения в сфере миграционного законодательства. Из них 45 касаются правил въезда в страну либо режима и правил пребывания, пять — привлечения иностранцев к труду, одно — порядка осуществления трудовой деятельности. После проверок 12 мигрантов выдворили за пределы страны. Кроме того, полицейские возбудили семь уголовных дел за фиктивную прописку иностранцев.